Названы самые опасные для отношений туристические направления

Туристическая фирма sunshine.co.uk опросила 2187 человек в возрасте от 18 лет и старше со всей Великобритании в рамках исследований об отпусках и их влиянии на отношения, передает Daily Mail.

Оказалось, что 1056 респондентов порвал с партнером после первого совместного отпуска, а остальным удалось сохранить отношения.