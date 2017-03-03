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14:29 (мск), источник: Моя Планета

Названы самые опасные для отношений туристические направления

Хотите сохранить ваши отношения после первого совместного отпуска? Тогда избегайте Мексики, Ибицы, Португалии и ряда других мест.

Источник: AFP 2017

Туристическая фирма sunshine.co.uk опросила 2187 человек в возрасте от 18 лет и старше со всей Великобритании в рамках исследований об отпусках и их влиянии на отношения, передает Daily Mail.

Оказалось, что 1056 респондентов порвал с партнером после первого совместного отпуска, а остальным удалось сохранить отношения.

Выяснилось, что чаще всего люди расставались после отпуска в Мексике (21%), на Ибице (17%), в Португалии (12%), Кабо-Верде (9%) и на канарском острове Лансароте (7%).

Лансароте — остров в составе Канарских островов | Источник: AFP 2017

Эксперты предполагают, что причиной разрывов становятся денежные вопросы (характерно для дорогой Мексики) и легкомысленная атмосфера некоторых мест (например, Ибица).

Пляж на Ибице | Источник: AFP 2017

Пары, которые до сих пор счастливы вместе, отдыхали на Тенерифе (18%), в Италии (15%), на Кипре (13%), Майорке (10%) и материковой части Испании (9%).

Итальянская Тоскана | Источник: AFP 2017
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