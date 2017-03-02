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17:48 (мск), источник: РИА Новости

В Симферополе завели дело из-за некачественной реконструкции центра города

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости, Максим Грознов. Уголовное дело возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями, дело связано с некачественной реконструкцией центра Симферополя за бюджетные средства, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в среду повторно обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести исчерпывающую проверку, связанную с некачественной реконструкцией центра Симферополя за бюджетные 180 миллионов рублей.

«По факту злоупотребления должностными полномочиями в связи с делом о реконструкции центра Симферополя возбуждено уголовное дело», — сообщили в прокуратуре.

По данным Поклонской, из 180 миллионов рублей, отведенных из бюджета на работы, подрядчику (ООО «Крым Девелопмент») было уже выплачено 169 миллионов бюджетных средств по подписанным 15 актам выполненных работ накануне нового года.

Депутат в своем запросе указывает на результаты проверки счетной палаты, которая выявила завышение подрядчиком объемов выполненных работ на сумму более 3 миллионов рублей. При этом их качество вызвало нарекания даже неспециалистов. Поклонская просит также дать правовую оценку незаконной вырубке деревьев в центре Симферополя, которую выполнил тот же подрядчик, завысив сумму за вырубку как минимум вдвое.

Качество работ по реконструкции центра Симферополя вызвало критику горожан и властей республики. В центре города были спилены десятки здоровых лип, а работы проводились в мороз и снегопады в декабре, что вызвало многочисленные нарушения технологии по укладке плитки и монтажу малых архитектурных форм. Контроль работ осуществлялся депутатом Госсовета Крыма Игорем Лукашевым и главой администрации города Геннадием Бахаревым.

С потеплением рабочие подрядчика пытаются исправить грубейшие нарушения своей работы, при этом работы проводятся без ограждений территории и опасны для здоровья пешеходов.

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