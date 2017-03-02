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18:02 (мск), источник: Вести Сочи

В России нашлось семь альтернатив зимнему отдыху в Сочи

У руководителей сочинских горнолыжных курортов появился повод для волнения. Изучив соответствие реальных цен и качества предоставляемого сервиса, эксперты туриндустрии назвали семь конкурентов Красной Поляны.

В первую очередь это горнолыжные курорты Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии. Туда можно относительно просто добраться из Москвы. Самый дешевый авиабилет в одну сторону стоит около трех тысяч рублей.

Также туристы выбирают комплекс «Большой Вудъявр» на Кольском полуострове. Там, как и в Шерегеше (Кемеровская область), горнолыжный сезон длится до мая.

Некоторые райдеры предпочитают курорты Завьялиха в Челябинской области, Губаха в Пермском крае и «Горный воздух» в Южно-Сахалинске.

Преимущество Сочи перед конкурентами — это цена. Впрочем, на Красной Поляне дешевле не кататься, а снимать жильё. Особенно выгодно, утверждают туроператоры, останавливаться здесь компанией. Четыре человека смогут найти в Сочи ночлег в среднем за шесть с половиной тысяч рублей. Для сравнения: в швейцарском Церматте за ночь компании из четырех туристов нужно будет заплатить почти 40 тысяч рублей.

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