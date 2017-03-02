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17:42 (мск), источник: Volga News

В Самаре назвали «Ученика года-2017»

В среду, 1 марта, в Центре социализации молодежи состоялись финальные состязания и торжественная церемония награждения победителей областного конкурса «Ученик года — 2017».

Звание «Ученик года — 2017» завоевала ученица школы № 176 Анастасия Черникова. Теперь она поборется за звание лучшего ученика страны в Ульяновске.

Лауреатами конкурса стали ученица 11 класса ГБОУ СОШ № 2 Сызрани Елизавета Алексеева, ученица 11 класса ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ст. Шентала Анастасия Куцарская, ученик 10 класса самарской гимназии «Перспектива» Михаил Морозов и ученица 11 класса ГБОУ СОШ им. И. Ф. Самаркина с. Новая Кармала Кошкинского района Валерия Толстикова, сообщает пресс-служба областного правительства.

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