Готовится к съемкам первый белорусский ужастик

««Беларусьфильм» не производит достаточного количества прокатных картин и больше концентрируется на телевизионной продукции. Возникла необходимость что-то менять на белорусском кинорынке, — пояснил необходимость кооперации с коллегами в компанию «Наше кино» и создания первого белорусского фильма ужасов сценарист и продюсер Андрей Курейчик.

Действие ленты будет разворачиваться у меловых озер близ Солигорска, ведь о них в народе ходит много легенд. «Упыри» расскажут о том, почему территорию ограничили от посещения для местных жителей.

«Будут в фильме и иностранцы, которые попадают в Беларусь. Есть там и белорусская аутентика. Все происходит в купальскую ночь, используются некоторые белорусские архетипы и стереотипы», — добавил Курейчик.

В прокат фильм может выйти уже будущей осенью, сейчас же проходит кастинг актеров в проект.