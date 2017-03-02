Готовится к съемкам первый белорусский ужастик
Фильм под рабочим названием «Упыри» может быть представлен уже грядущей осенью.
Фильм под рабочим названием «Упыри» может быть представлен уже грядущей осенью.
««Беларусьфильм» не производит достаточного количества прокатных картин и больше концентрируется на телевизионной продукции. Возникла необходимость
Действие ленты будет разворачиваться у меловых озер близ Солигорска, ведь о них в народе ходит много легенд. «Упыри» расскажут о том, почему территорию ограничили от посещения для местных жителей.
«Будут в фильме и иностранцы, которые попадают в Беларусь. Есть там и белорусская аутентика. Все происходит в купальскую ночь, используются некоторые белорусские архетипы и стереотипы», — добавил Курейчик.
В прокат фильм может выйти уже будущей осенью, сейчас же проходит кастинг актеров в проект.