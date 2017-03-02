Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
в Госдуме потребовали завести уголовное дело против Кисилева
Сын генпрокурора РФ: у брата есть отель в Греции, я хочу в Крыму
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Блеск и нищета: о месте «хрущевок» в истории застройки МосквыНастало время обратиться к истории и посмотреть, как появились в столице первые «хрущевки» и почему не стоит вспоминать их дурным словом
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
США боятся, что РФ соединит Тихий и Атлантический океаны – СМИ
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
12Наступление на Мосул
17:44 (мск), источник: Sputnik.by

Готовится к съемкам первый белорусский ужастик

Фильм под рабочим названием «Упыри» может быть представлен уже грядущей осенью.

Источник: Sputnik.by

««Беларусьфильм» не производит достаточного количества прокатных картин и больше концентрируется на телевизионной продукции. Возникла необходимость что-то менять на белорусском кинорынке, — пояснил необходимость кооперации с коллегами в компанию «Наше кино» и создания первого белорусского фильма ужасов сценарист и продюсер Андрей Курейчик.

Действие ленты будет разворачиваться у меловых озер близ Солигорска, ведь о них в народе ходит много легенд. «Упыри» расскажут о том, почему территорию ограничили от посещения для местных жителей.

«Будут в фильме и иностранцы, которые попадают в Беларусь. Есть там и белорусская аутентика. Все происходит в купальскую ночь, используются некоторые белорусские архетипы и стереотипы», — добавил Курейчик.

В прокат фильм может выйти уже будущей осенью, сейчас же проходит кастинг актеров в проект.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СК: в Беларуси расследуются два дела о деятельности 'групп смерти'
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила Пальмиру от ИГ
Песков рассказал об отдыхе Путина в тайге
МГУ расформировал диссовет, изучавший диссертацию Мединского
Египетский суд оправдал экс-президента страны Хосни Мубарака
Трамп предложил пост советника по России и Европе критику Путина
Подержанные иномарки из-за границы скоро вернутся
Тимакова отказалась комментировать публикацию о Медведеве
Спорт
Беда не приходит одна. Тюмень обобрали, гонку провалили Тюмень лишена чемпионата мира, а россиянки оказались не готовы бороться на олимпийской трассе, зато Дальмайер продолжила побеждать
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за 100 000 долларов Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Программу маткапитала продлят на пять лет
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь