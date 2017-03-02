Писатель и политик Эдуард Лимонов посетит Нижний Новгород 4 марта

Согласно информации, в рамках визита он проведет в нашем городе две встречи. В 14:00 в арт-клубе «Маяковка, 10» (ул. Рождественская, д. 10) начнется встреча с читателями. В 17:00 в конференц-зале отеля «Азимут» (ул. Заломова, д. 2) состоится открытое собрание партии «Другая Россия» с его участием. Вход на мероприятия свободный.

СПРАВКА

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия — Савенко) родился 22 февраля 1943 года в городе Дзержинске Горьковской области. С 1967 по 1974 годы проживал в Москве, после чего эмигрировал и жил в США. В 1976 московская газета «Неделя» перепечатала из «Нового русского слова» опубликованную в сентябре 1974 статью Лимонова «Разочарование». Это было первая и последняя публикация Лимонова в СССР до 1989 года. В 1980 году перебрался во Францию, в Париж, где прожил следующие 14 лет, и где опубликовал по-французски семнадцать книг. В 1991—1993 году участвовал в войнах на территории Сербии (три войны), Приднестровья, Абхазии.

В начале 1990-х восстановил советское гражданство и возвратился в Россию. В 1994 году основал общественную организацию «Национал-большевистская партия». В апреле 2001 года был вместе с еще пятью товарищами арестован в горах Алтая и обвинен в подготовке сепаратистского мятежа в северо-восточной части Казахстана, с целью отделения территории от Казахстана. Часть обвинений не была доказана, и Лимонов был приговорен к четырем годам. Вышел на свободу условно досрочно 30 июня 2003 года.

С июля 2006 года — активный участник и лидер оппозиционного движения (председатель исполкома коалиции «Другая Россия»), организатор ряда «Маршей несогласных». В марте 2009 года заявил о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента России в 2012 году. В 2001 году намеревался принять участие в выборах губернатора Нижегородской области, в 2002-м принимал участие в выборах в Государственную Думу от Дзержинского избирательного округа Нижегородской области (он сам находился в это время в тюрьме).