Капитан «Кайрата» Исламхан стал отцом

«Радостное событие произошло сегодня, малыш родился ростом 51 см и весом 3,2 килограмма. Новорожденному пока не дали имени, малыш стал первым ребенком в семье Исламхана», — гсообщили в пресс-службе клуба.

Известный футболист Бауыржан Исламхан вступил в законный брак в конце ноября 2015 года. Его супругой стала Еркежан Талгатбекова, свадьба проходила в Таразе.