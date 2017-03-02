Капитан «Кайрата» Исламхан стал отцом
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — У капитана ФК «Кайрат» Бауыржана Исламхана родился сын. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — У капитана ФК «Кайрат» Бауыржана Исламхана родился сын. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Радостное событие произошло сегодня, малыш родился ростом 51 см и весом 3,2 килограмма. Новорожденному пока не дали имени, малыш стал первым ребенком в семье Исламхана», — гсообщили в
Известный футболист Бауыржан Исламхан вступил в законный брак в конце ноября 2015 года. Его супругой стала Еркежан Талгатбекова, свадьба проходила в Таразе.
В ноябре 2016-го Исламхан был признан лучшим футболистом чемпионата РК. Соответствующий опрос был проведен среди главных тренеров и футболистов команд