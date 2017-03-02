Названо самое бодрое млекопитающее

Об этом заявили биологи из Школы анатомических наук Витватерсрандского университета в ЮАР.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, передает Reuters. Согласно данным биологов, крупнейшие наземные животные в среднем спят по два часа в сутки в период между 2 и 6 часами утра. Максимальная продолжительность сна в естественных условиях, по данным исследования, составляет пять часов.

Ученые выяснили, что слоны проводят в лежачем положении лишь около 17% времени, отведенного на отдых. Также биологи узнали, что слоны могут не спать по 46 часов, в частности после продолжительных прогулок или убегая от браконьеров и львов. За это время животные успевают пройти около 30 километров.

Ученые наблюдали за млекопитающими в национальном парке Чобе (Ботсвана) на протяжении 35 дней. Биологи получали данные об активности млекопитающих с помощью безопасных для животных имплантируемых под кожу датчиков, снабженных гироскопом и системой спутникового отслеживания.

Опубликованное исследование противоречит гипотезе, согласно которой для сохранения воспоминаний необходимы фазы быстрого сна, сопровождающиеся быстрыми движениями глазных яблок. У слонов, которые известны хорошей памятью, такие процессы наблюдаются довольно редко — примерно раз в три-четыре ночи.

По данным предыдущих исследований, в неволе африканские слоны спят от четырех до шести часов в день. Также среди млекопитающих мало спят домашние лошади (три часа в сутки). А вот большую часть дня спят малая бурая ночница (19 часов), опоссум (18 часов) и броненосец (17 часов).