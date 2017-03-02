Названо самое бодрое млекопитающее
Исследователи выяснили, какое млекопитающие меньше всего спит. Рекордсменами оказались африканские слоны.
Исследователи выяснили, какое млекопитающие меньше всего спит. Рекордсменами оказались африканские слоны.
Об этом заявили биологи из Школы анатомических наук Витватерсрандского университета в ЮАР.
Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, передает Reuters. Согласно данным биологов, крупнейшие наземные животные в среднем спят по два часа в сутки в период между 2 и 6 часами утра. Максимальная продолжительность сна в естественных условиях, по данным исследования, составляет пять часов.
Ученые выяснили, что слоны проводят в лежачем положении лишь около 17% времени, отведенного на отдых. Также биологи узнали, что слоны могут не спать по 46 часов, в частности после продолжительных прогулок или убегая от браконьеров и львов. За это время животные успевают пройти около 30 километров.
Ученые наблюдали за млекопитающими в национальном парке Чобе (Ботсвана) на протяжении 35 дней. Биологи получали данные об активности млекопитающих с помощью безопасных для животных имплантируемых под кожу датчиков, снабженных гироскопом и системой спутникового отслеживания.
Опубликованное исследование противоречит гипотезе, согласно которой для сохранения воспоминаний необходимы фазы быстрого сна, сопровождающиеся быстрыми движениями глазных яблок. У слонов, которые известны хорошей памятью, такие процессы наблюдаются довольно редко — примерно раз в
По данным предыдущих исследований, в неволе африканские слоны спят от четырех до шести часов в день. Также среди млекопитающих мало спят домашние лошади (три часа в сутки). А вот большую часть дня спят малая бурая ночница (19 часов), опоссум (18 часов) и броненосец (17 часов).