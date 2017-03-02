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19:01 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Разводные мосты Петербурга вошли в ТОП-100 российских брендов

В тройке лидеров туристических брендов оказались Третьяковская галерея, Московский Кремль и Эрмитаж.

Источник: РИА "Новости"

Разводные мосты Санкт-Петербурга вошли в ежегодный Национальный рейтинг туристических брендов, составленном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России» при участии исследовательского агентства BCGroup.

Они заняли 14 строчку рейтинга. В тройке лидеров туристических брендов оказались Третьяковская галерея, Московский Кремль и Эрмитаж. Также в числе популярных петербургских достопримечательностей были указаны заповедник «Петергоф», Исаакиевский собор и «белые ночи».

Опрос проводился с 13 по 19 февраля 2017 года. В нем приняли участие жители всех регионов России. Респондентам задавалось три вопроса: известен ли данный бренд лично Вам? (критерий — «узнаваемость бренда»), ассоциируется ли у Вас данный бренд с указанным регионом? (критерий — «связь бренда с регионом»), хотели бы Вы посетить указанный регион, чтобы ближе ознакомиться с данным брендом? (критерий — «туристическая привлекательность бренда»). Было отобрано более 1000 анкет.

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