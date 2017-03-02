Суд приостановил работу воронежского детсада № 34 до 20 марта
Роспотребнадзор нашел нарушение санитарных норм.
Роспотребнадзор нашел нарушение санитарных норм.
Советский райсуд Воронежа постановил временно запретить деятельность МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34», расположенного на улице Маршака, 12. Санврачи нашли в дошкольном учреждении грубые нарушения
Работа детсада прекращена до 20 марта 2017 года. По мнению специалистов, выявленные нарушения создают угрозу здоровью детей и могут стать причиной массовых инфекционных заболеваний.
— Нарушения допущены при отсутствии надлежащего контроля юридического лица, — добавили в ведомстве.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле Роспотребнадзора.
Контекст
В середине февраля 2017 года Роспотребнадзор временно приостановил работу детсада № 186, расположенного на улице Ватутина, 2. У двоих воспитанников открылась рвота. Позже санврачи зарегистрировали острую кишечную инфекцию у пяти детей. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране и жизни здоровья воспитанников детского сада.