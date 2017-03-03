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09:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Гид РИА «Воронеж»: на какие концерты сходить в марте

Обзор самых интересных музыкальных выступлений в городе.

В новом обзоре РИА «Воронеж» — самые интересные концерты марта-2017. В подборку попали выступления молодых команд, вечеринки для любителей отрыва, по два джазовых и рэп-концерта и выступления корифеев.

макулатура

Когда: 3 марта в 19:00.

Где: клуб «Парнас» (улица Карла Маркса, 67б).

Сколько: 400−500 рублей.

Рэп-группа «макулатура» — первый проект поэта и музыканта Евгения Алехина, известного также по участию в «Ночных грузчиках». «Макулатура» — один из важнейших рэп-коллективов страны, славящийся интеллектуальными литературными текстами. В 2016 году группа выпустила новый альбом «Пляж», наполненный мрачной романтикой и тоской по любви. На воронежском концерте коллектив презентует новую пластинку и исполнит старые хиты. Подробнее о концерте — в группе в соцсети.

Буерак

Когда: 4 марта.

Где: клуб «Парнас» (улица Карла Маркса, 67б).

Сколько: 500−700 рублей.

«Буерак» — молодая пост-панк команда из Новосибирска, одни из главных представителей «русской новой волны». В 2016 году группа выпустила дебютный альбом, с презентацией которого приезжала в Воронеж летом. На мартовском концерте коллектив сыграет старые и новые песни, «от которых весело, противно и грустно», как говорят о них сами музыканты. Подробности о концерте — в группе в соцсети.

Easy Riders

Когда: 5 марта в 19:00.

Где: BKWSK (улица Комиссаржевской, 7).

Сколько: бесплатно.

Воронежская группа Easy Riders презентует новую пластинку «Across the Dancing Room». Коллектив исполняет гаражный рок с грязным размытым звуком и высоким хрипящим женским вокалом. На счету группы — выступления почти во всех городах Черноземья, участие в фестивале Forest King, разогрев ПТВП. Релизы Easy Riders публиковались в крупнейших музыкальных сообществах «ВКонтакте» — «Родной звук», посвященном молодой отечественной музыке, и «Другая музыка» — флагмане андерграундной музыки всех меломанов страны. На концерте в BKWSK Easy Riders поддержит еще одна воронежская команда Koegs, только-только записавшая первый сингл. Обещают сыграть композиции, которые пока еще никто не слышал. Подробнее о концерте можно узнать в соцсети.

Карина Кожевникова и Алексей Дудченко

Когда: 8 марта в 19:00.

Где: книжный клуб «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).

Сколько: 400−500 рублей.

В Международный женский день в книжном клубе выступит дуэт из популярной джазовой вокалистки Карины Кожевниковой, которую за проникновенную манеру пения называют «русской Эллой Фитцджеральд», и контрабасиста Алексея Дудченко. Музыканты являются участниками биг-бенда воронежской филармонии, часто выступают вместе и исполняют самый разнообразный джазовый репертуар. Ближайший концерт будет посвящен празднику 8 марта и просто первым дням весны — обещают нежную, романтичную программу. Подробнее о концерте можно узнать в соцсети.

Árstíðir

Когда: 11 марта в 19:00.

Где: ДК Железнодорожников (улица Никитинская, 1).

Сколько: 600−900 рублей.

Далекая и загадочная Исландия уже давно зарекомендовала себя как родина самых удивительных музыкальных проектов. К их числу можно отнести и Árstíðir, исполняющих тягучий северный неофолк с гитарами, виолончелью, скрипкой, перкуссией и синтезатором. На воронежском концерте группа презентует недавно вышедшую пластинку «Hvel». Подробнее о концерте можно узнать в соцсети.

Три «О»

Когда: 11 марта в 19:00.

Где: книжный клуб «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).

Сколько: 500−700 рублей.

Впервые в Воронеже выступит легендарный ансамбль интуитивной музыки Три «О», объединяющий выдающихся музыкантов. В составе Три «О» — знаменитые джазмены Сергей Летов (саксофоны, флейта), Юрий Парфенов (труба) и Аркадий Кириченко (туба, бас-труба, вокал). Три «О» существует уже более 30 лет. С 80-х ансамбль завоевал признание в среде художественного андерграунда страны — музыканты выступали на полуподпольных выставках, литературных вечерах, фестивалях современного искусства. Музыканты сотрудничали с легендарным Сергеем Курехиным и группой «Поп-механика», объездили с концертами более 10 стран. В программе воронежского концерта прозвучат авторские композиции участников ансамбля, которые придутся по вкусу всем любителям интеллектуальной импровизационной музыки. Подробнее — в соцсети.

Грибы

Когда: 15 марта в 19:00.

Где: клуб AURA (проспект Революции, 56).

Сколько: 1200−3500 рублей.

Киевская группа «Грибы» стремительно стала популярна после всего одного видео на YouTube весной 2016 года. Коллектив сочетает дворовый хип-хоп с забавными, нарочито простыми текстами о тусовках и агрессивные танцевальные биты. Их первый трек «Интро» стал лучшим синглом 2016-го по версии Jagermeister Indie Awards, а дебютный альбом «Дом на колесах» вошел в ТОП-3 лучших релизов года по версии журнала «Афиша». На первом воронежском концерте группа представит эту пластинку.

Борис Гребенщиков и «Аквариум»

Когда: 17 марта в 19:00.

Где: Event-hall сити-парка «Град».

Сколько: 945−2700 рублей.

Борис Гребенщиков и «Аквариум» не нуждаются в представлении. Легендарный БГ с завидной популярностью выступает в Воронеже, год назад кроме большого концерта в Event-hall музыканты «Аквариума» сымпровизировали у Покровского храма. Фанаты надеются, что и этой весной БГ сотоварищи выступят в одном из торговых центров города перед официальным концертом. Программа выступления как обычно не раскрывается, но можно предположить, что группа сыграет песни с вышедших в 2016-м году альбомов «Песни нелюбимых» и «Собачий вальс».

Фильм-концерт «Rammstein: Paris!»

Когда: 23 марта в 19:00 и 20:00.

Где: кинотеатр «Спартак», кинотеатр «Синема-парк».

Сколько: 500 рублей.

Воронеж одновременно со всем миром увидит трансляцию фильма-концерта легендарных рокеров Rammstein, снятого шведским режиссером Йонасом Окерлундом в Париже в 2016 году. Кинотеатр «Спартак» отдаст под показ самый большой зал, а «Синема-парк» выделит под такое событие сразу два больших экрана. Rammstein славятся своими невероятными шоу, и фильм Окерлунда, созданный с помощью самых последних звуковых и визуальных технологических инноваций, уже окрестили лучшим киноконцертом всех времен. Забронировать билеты можно на сайтах кинотеатров «Спартак» и «Синема-парк».

Frank Iero and the Patience

Когда: 27 марта в 20:00.

Где: клуб AURA (проспект Революции, 56).

Сколько: 1800−3000 рублей.

Бывший гитарист культовой в эпоху «верните мне мой 2007» группы My Chemical Romance Фрэнк Айеро создал собственный проект и отправился в большой тур по России в поддержку первого альбома. Музыкант остался верен мелодичному эмо-кору и энергичной альтернативе, концерт Frank Iero andthe Patience понравится всем, кто любит бешеный слэм. Подробности можно узнать в соцсети.

WLVS и «Ножевая драка в телефонной будке»

Когда: 28 марта в 19:30.

Где: Harat’s pub (улица Среднемосковская, 1д).

Сколько: 200−250 рублей.

Еще одна вечеринка для любителей грязного отрыва — самарские панки WLVS представят альбом «Дотла» и короткометражный фильм собственного производства. В поддержку музыкантов выступит воронежская screamo-команда «Ножевая драка в телефонной будке». Подрбности о концерте — в соцсети.

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