Гид РИА «Воронеж»: на какие концерты сходить в марте
Обзор самых интересных музыкальных выступлений в городе.
Обзор самых интересных музыкальных выступлений в городе.
В новом обзоре РИА «Воронеж» — самые интересные концерты марта-2017. В подборку попали выступления молодых команд, вечеринки для любителей отрыва, по два джазовых и
макулатура
Когда: 3 марта в 19:00.
Где: клуб «Парнас» (улица Карла Маркса, 67б).
Сколько: 400−500 рублей.
Буерак
Когда: 4 марта.
Где: клуб «Парнас» (улица Карла Маркса, 67б).
Сколько: 500−700 рублей.
«Буерак» — молодая
Easy Riders
Когда: 5 марта в 19:00.
Где: BKWSK (улица Комиссаржевской, 7).
Сколько: бесплатно.
Воронежская группа Easy Riders презентует новую пластинку «Across the Dancing Room». Коллектив исполняет гаражный рок с грязным размытым звуком и высоким хрипящим женским вокалом. На счету группы — выступления почти во всех городах Черноземья, участие в фестивале Forest King, разогрев ПТВП. Релизы Easy Riders публиковались в крупнейших музыкальных сообществах «ВКонтакте» — «Родной звук», посвященном молодой отечественной музыке, и «Другая музыка» — флагмане андерграундной музыки всех меломанов страны. На концерте в BKWSK Easy Riders поддержит еще одна воронежская команда Koegs,
Карина Кожевникова и Алексей Дудченко
Когда: 8 марта в 19:00.
Где: книжный клуб «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).
Сколько: 400−500 рублей.
В Международный женский день в книжном клубе выступит дуэт из популярной джазовой вокалистки Карины Кожевниковой, которую за проникновенную манеру пения называют «русской Эллой Фитцджеральд», и контрабасиста Алексея Дудченко. Музыканты являются участниками
Árstíðir
Когда: 11 марта в 19:00.
Где: ДК Железнодорожников (улица Никитинская, 1).
Сколько: 600−900 рублей.
Далекая и загадочная Исландия уже давно зарекомендовала себя как родина самых удивительных музыкальных проектов. К их числу можно отнести и Árstíðir, исполняющих тягучий северный неофолк с гитарами, виолончелью, скрипкой, перкуссией и синтезатором. На воронежском концерте группа презентует недавно вышедшую пластинку «Hvel». Подробнее о концерте можно узнать в соцсети.
Три «О»
Когда: 11 марта в 19:00.
Где: книжный клуб «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).
Сколько: 500−700 рублей.
Впервые в Воронеже выступит легендарный ансамбль интуитивной музыки Три «О», объединяющий выдающихся музыкантов. В составе Три «О» — знаменитые джазмены Сергей Летов (саксофоны, флейта), Юрий Парфенов (труба) и Аркадий Кириченко (туба,
Грибы
Когда: 15 марта в 19:00.
Где: клуб AURA (проспект Революции, 56).
Сколько: 1200−3500 рублей.
Киевская группа «Грибы» стремительно стала популярна после всего одного видео на YouTube весной 2016 года. Коллектив сочетает дворовый
Борис Гребенщиков и «Аквариум»
Когда: 17 марта в 19:00.
Где:
Сколько: 945−2700 рублей.
Борис Гребенщиков и «Аквариум» не нуждаются в представлении. Легендарный БГ с завидной популярностью выступает в Воронеже, год назад кроме большого концерта в
Когда: 23 марта в 19:00 и 20:00.
Где: кинотеатр «Спартак», кинотеатр «Синема-парк».
Сколько: 500 рублей.
Воронеж одновременно со всем миром увидит трансляцию
Frank Iero and the Patience
Когда: 27 марта в 20:00.
Где: клуб AURA (проспект Революции, 56).
Сколько: 1800−3000 рублей.
Бывший гитарист культовой в эпоху «верните мне мой 2007» группы My Chemical Romance Фрэнк Айеро создал собственный проект и отправился в большой тур по России в поддержку первого альбома. Музыкант остался верен мелодичному
WLVS и «Ножевая драка в телефонной будке»
Когда: 28 марта в 19:30.
Где: Harat’s pub (улица Среднемосковская, 1д).
Сколько: 200−250 рублей.
Еще одна вечеринка для любителей грязного отрыва — самарские панки WLVS представят альбом «Дотла» и короткометражный фильм собственного производства. В поддержку музыкантов выступит воронежская