Людям с большими зрачками охотнее отдают деньги

Открытие сделали голландские психологи. В результате исследований они установили, как влияет диаметр зрачка на степень доверия между людьми. Также они выяснили, происходят ли изменения этого влияния в результате введения гормона окситоцина, который повышает степень доверия даже между незнакомцами, пишут Дни.ру.

В исследовании участвовали 59 студентов в возрасте 22 лет обоих полов. Они должны были решить, какую сумму денег отдать виртуальным партнерам. В качестве них выступали лица голландцев или японцев на экране компьютера, сообщает журнал Proceedings of the Royal Society B.

Партнеру можно было отдать два, четыре, шесть евро или не давать ничего. Их просили представить, что их партнеры с экрана тоже дают им свои деньги, но не сообщали, сколько.

Во время эксперимента зрачки людей с экрана мониторов были то сужены, то имели средний размер, то расширялись. Перед опытом всем давали назальный спрей в одинаковых баллончиках без этикетки. В половине содержался окситоцин, половина была пустышкой.

Оказалось, что и юноши, и девушки больше доверяли тем, у кого зрачки расширялись. И все охотнее отдавали больше денег человеку своей национальности. Введение окситоцина на общую тенденцию заметно не повлияло.