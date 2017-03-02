Британский премьер на время поста отказалась от картофельных чипсов

Пост в Великобритании начался в среду. На это время многие британцы отказываются от разнообразных излишеств и удовольствий. Британский премьер — дочь викария, она регулярно посещает церковные службы.

«Премьер-министр откажется от чипсов. Ее любимые чипсы? С солью и уксусом», — сказал представитель Даунинг-стрит.

Сколько именно пакетов чипсов в день употребляет Мэй вне периода поста, ее представитель уточнить не смог.

Тереза Мэй, по словам знающих ее людей, любит готовить, но при этом довольно неприхотлива. Одна из известных ее слабостей — любовь к чаю с бергамотом. Пакетики с «эрл греем» она постоянно возит с собой в поездки.