Поставлена точка в споре о гендерной принадлежности Гарфилда

«Гарфилд — кот. У него есть подружка Арлен», — заявил Дэвис. Так художник прокомментировал сообщения в сети, что он якобы утверждал об отсутствии у своего персонажа каких-либо гендерных признаков.

Слухи о том, что у рыжего кота нет пола, появились в Twitter в конце февраля. Пользователь Virgil Texas опубликовал отрывок статьи портала Mental Floss с комментариями создателя Гарфилда. В статье Дэвис сообщал, что его персонаж «ни мужского и ни женского пола, и не является представителем какой-либо расы и национальности, ни стар, ни млад».