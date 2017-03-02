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18:49 (мск), источник: Водитель Петербурга

В пяницу Петербурге и область ждут мокрый снег с дождем

В пятницу, 3 марта, в Петербурге и Ленобласти ожидается снег с дождем. В области движение осложнит туман и гололедица. Об этом предупреждает МЧС.

Источник: Reuters

Согласно прогнозу, ночью в Петербурге по большей части будет без осадков, днем пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +1 градуса, а днем уйдет в плюс — до +1…+3 градусов.

В Ленобласти ночью местами ожидается небольшой снег, днем в большинстве районов обещают снег, мокрый снег, а местами — с дождем. В отдельных районах будет слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до +1 градуса, а днем — от -2 до +3 градусов.

Ветер в обоих регионах ожидается переменный со скоростью 2−7 м/с.

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