В пяницу Петербурге и область ждут мокрый снег с дождем

Согласно прогнозу, ночью в Петербурге по большей части будет без осадков, днем пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +1 градуса, а днем уйдет в плюс — до +1…+3 градусов.

В Ленобласти ночью местами ожидается небольшой снег, днем в большинстве районов обещают снег, мокрый снег, а местами — с дождем. В отдельных районах будет слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до +1 градуса, а днем — от -2 до +3 градусов.

Ветер в обоих регионах ожидается переменный со скоростью 2−7 м/с.