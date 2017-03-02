Уфимец погиб после драки с бывшим сотрудником ЧОПа

Пострадавший скончался в реанимации через несколько дней после потасовки. Судмедэксперт не нашел связи между дракой и смертью мужчины. И как выяснил корреспондент «Вести-Башкортостан», родные погибшего намерены добиваться повторного исследования и согласны даже на эксгумацию тела.

Запись камеры наблюдения, установленной в продуктовом магазине, внимательно изучили сыщики. На кадрах конфликт двух покупателей. Видно, мужчины хватают друг друга за верхнюю одежду. Через пару секунд один из них получает бесспорное преимущество в схватке. Следует череда поставленных ударов.

Позже выяснится, откуда у дебошира навыки ближнего боя. Сергей Белецкий прошел специальный курс и получил удостоверение чоповца. Этой корочкой, кстати, он активно сотрясал воздух перед избиением.

В какой-то момент случайным свидетелям драки удается успокоить чоповца. Правда, одна из женщин едва не падает, ее отталкивает разъяренный покупатель. На некоторое время он уходит, но вскоре возвращается с оскорблениями и похоже с угрозой.

Жена человека, получившего удары вспоминает, как после той драки она нашла своего мужа лежащим на улице недалеко от магазина. Встать самостоятельно пострадавший не мог. Но сумел произнести, что его били несколько человек.

Роберт Усманов уже в больнице впал в кому и скончался через несколько дней. Экспертиза установила причину — нетравматическое кровоизлияние в мозг.

То есть эксперт счел, что избиение мужчины никак не связано с его последующей смертью. Сам Сергей Белецкий не видит своей вины в случившемся. Нам удалось пообщаться с ним по телефону. Разговор получился коротким.