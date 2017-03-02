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22:32 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии проходит акция по взысканию долгов

УФА, 2 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В республике налоговая служба совместно с приставами проводит рейд по взысканию налоговых платежей с граждан-должников. Акция продлится до 10 марта.

Как пояснили в УФНС по РБ, к должникам применят меры по изъятию денег и наложению ареста на имущество. Подлежащие аресту за долги автомобили будут эвакуированы на спецстоянку. После оценки арестованное имущество реализуется в счет погашения долга в бюджет.

«Просим граждан вовремя исполнить свою обязанность, во избежание проблемных ситуаций», — обратились к гражданам в республиканском управлении налоговой службы.

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