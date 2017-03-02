В Башкирии проходит акция по взысканию долгов

Как пояснили в УФНС по РБ, к должникам применят меры по изъятию денег и наложению ареста на имущество. Подлежащие аресту за долги автомобили будут эвакуированы на спецстоянку. После оценки арестованное имущество реализуется в счет погашения долга в бюджет.

«Просим граждан вовремя исполнить свою обязанность, во избежание проблемных ситуаций», — обратились к гражданам в республиканском управлении налоговой службы.