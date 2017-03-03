Актеры Театра на Малой Бронной покажут в Воронеже бесплатный спектакль

Актеры московского Театра на Малой Бронной покажут в Воронеже спектакль «Особенные люди». Постановку, которую неоднократно признавали лучшей на театральных фестивалях, горожане увидят на сцене Воронежского ТЮЗа в 18:00 воскресенья, 2 апреля. Бесплатные билеты на спектакль получат семьи, в которых воспитываются дети с особенностями развития.

В основе сюжета — одноименная пьеса Александра Игнашова, основанная на историях семей, в которых растут «особые» дети, и текстах, написанных самими родителями.

Спектакль режиссера-постановщика, заслуженного деятеля искусств РФ Сергея Голомазова поднимает вопросы, с которыми сталкиваются родители с особенностями развития: что они чувствуют, как справляются с собственными переживаниями и трудностями, на что готовы пойти, чтобы их ребенок чувствовал себя счастливым и не был отстранен от общества. У каждого из героев — своя судьба и выбор, который они должны сделать сами.

По словам организатора гастролей театра в Воронеже Валерии Маламуры, премьера спектакля вызвала резонанс со стороны организаций, оказывающих поддержку семьям, в которых растут дети-аутисты.

— Символично, что в Воронеже спектакль состоится во Всемирный день информирования об аутизме. Приезд московской труппы будет осуществлен благодаря фонду содействия решению проблем аутизма в России «Выход», президентом которого является режиссер, сценарист Авдотья Смирнова, — сообщила РИА «Воронеж» Валерия Маламура.