Актеры Театра на Малой Бронной покажут в Воронеже бесплатный спектакль
Постановка «Особенные люди» посвящена родителям
Постановка «Особенные люди» посвящена родителям
Актеры московского Театра на Малой Бронной покажут в Воронеже спектакль «Особенные люди». Постановку, которую неоднократно признавали лучшей на театральных фестивалях, горожане увидят на сцене Воронежского ТЮЗа в 18:00 воскресенья, 2 апреля. Бесплатные билеты на спектакль получат семьи, в которых воспитываются дети с особенностями развития.
В основе сюжета — одноименная пьеса Александра Игнашова, основанная на историях семей, в которых растут «особые» дети, и текстах, написанных самими родителями.
Спектакль
По словам организатора гастролей театра в Воронеже Валерии Маламуры, премьера спектакля вызвала резонанс со стороны организаций, оказывающих поддержку семьям, в которых растут
— Символично, что в Воронеже спектакль состоится во Всемирный день информирования об аутизме. Приезд московской труппы будет осуществлен благодаря фонду содействия решению проблем аутизма в России «Выход», президентом которого является режиссер, сценарист Авдотья Смирнова, — сообщила РИА «Воронеж» Валерия Маламура.