Плесень обнаружили в школьном питании в Нижнем Новгороде во время проверок учебных заведений, сообщил руководитель ИЦ «Нижегородиспытания» ФБУ «Нижегородский ЦСМ» Даниил Киреев.

По его словам, из всех продуктов, поступающих в школы города, молочная продукция чаще всего не соответствует санитарным нормам. В течение прошлого года на испытания было отобрано 68 проб продуктов, среди которых сливочное масло, овощи, фрукты и кисломолочная продукция. 24 не соответствовали норме, в частности в них была обнаружена плесень и дрожжи.