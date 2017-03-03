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09:33 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Плесень обнаружили в школьном питании в Нижнем Новгороде

Чаще всего не соответствует санитарным нормам молочная продукция.

Плесень обнаружили в школьном питании в Нижнем Новгороде во время проверок учебных заведений, сообщил руководитель ИЦ «Нижегородиспытания» ФБУ «Нижегородский ЦСМ» Даниил Киреев.

По его словам, из всех продуктов, поступающих в школы города, молочная продукция чаще всего не соответствует санитарным нормам. В течение прошлого года на испытания было отобрано 68 проб продуктов, среди которых сливочное масло, овощи, фрукты и кисломолочная продукция. 24 не соответствовали норме, в частности в них была обнаружена плесень и дрожжи.

Еще 19 не прошли проверку качества по физико-химическим показателям и один — по жирно-кислотному составу. В одной из школ выявили фальсифицированный творог с добавлением растительных жиров.

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