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08:49 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже для маршруток хотят организовать отдельную полосу движения

У маршруток в Воронеже всё-таки может появиться отдельная полоса движения. С такой инициативой выступили депутаты городской Думы. Конкретики пока нет, известно только, что «выделенку» планируют сделать на всех главных магистралях.

По задумке она пройдет от Машмета по Ленинскому проспекту через все мосты. Появится на улицах 20-летия Октября, Кирова, Плехановской, Кольцовской, проспекте Революции. Дальше по Московскому проспекту её начертят вплоть до аэропорта.

Сейчас изучают пропускную способность улиц. Депутаты считают, отдельная полоса дисциплинирует водителей автобусов и троллейбусов, и как следствие, снизит аварийность. Правда, не исключают, что нововведение в час-пик движение в других рядах, наоборот, замедлит.

Олег Черкасов, депутат воронежской городской Думы:

«По сравнению с тем гневом автолюбителей к работе маршрутного транспорта, незначительные заторы во втором — третьем ряду — будут не так ощутимы. И для тех же водителей, стоящих в пробках, передвигаться на общественном транспорте, может, станет более комфортно и планово. Потому что выделенная полоса поможет соблюдать графики движения».

Вдохновил парламентариев опыт соседних регионов — в 2016 году «выделёнка» появилась, например, в Курске. Говорят, функционирует успешно, хотя и не без шероховатостей. Депутаты уверены, оптимальному её использованию в Воронеже помогут умные светофоры и появление в 2017 году парковок.

Кстати, именно отсутствие «карманов» в центре Воронежа стало одной из причин отказа от «выделёнки» в 2011 году. Тогда её уже пытались внедрить, и даже разметку нанесли.

Пользоваться рядом с такой маркировкой «А» после всем водителям разрешило ГИБДД. В ведомстве посчитали, полоса не соответствует ГОСТу и, наоборот, провоцирует ДТП. В мэрии, правда, эту информацию тогда опровергали, заявляя полоса по-прежнему действует.

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