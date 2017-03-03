В Воронеже для маршруток хотят организовать отдельную полосу движения

По задумке она пройдет от Машмета по Ленинскому проспекту через все мосты. Появится на улицах 20-летия Октября, Кирова, Плехановской, Кольцовской, проспекте Революции. Дальше по Московскому проспекту её начертят вплоть до аэропорта.

Сейчас изучают пропускную способность улиц. Депутаты считают, отдельная полоса дисциплинирует водителей автобусов и троллейбусов, и как следствие, снизит аварийность. Правда, не исключают, что нововведение в час-пик движение в других рядах, наоборот, замедлит.

Олег Черкасов, депутат воронежской городской Думы:

«По сравнению с тем гневом автолюбителей к работе маршрутного транспорта, незначительные заторы во втором — третьем ряду — будут не так ощутимы. И для тех же водителей, стоящих в пробках, передвигаться на общественном транспорте, может, станет более комфортно и планово. Потому что выделенная полоса поможет соблюдать графики движения».

Вдохновил парламентариев опыт соседних регионов — в 2016 году «выделёнка» появилась, например, в Курске. Говорят, функционирует успешно, хотя и не без шероховатостей. Депутаты уверены, оптимальному её использованию в Воронеже помогут умные светофоры и появление в 2017 году парковок.

Кстати, именно отсутствие «карманов» в центре Воронежа стало одной из причин отказа от «выделёнки» в 2011 году. Тогда её уже пытались внедрить, и даже разметку нанесли.