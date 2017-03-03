В батайском отделении Водоканала забыли про очереди
Батайчане не верят своим глазам: неужели традиционные очереди в отделение Водоканала ушли в прошлое? Город стал пилотным проектом, где провели реконструкцию службы «Одно окно».
Батайчане не верят своим глазам: неужели традиционные очереди в отделение Водоканала ушли в прошлое? Город стал пилотным проектом, где провели реконструкцию службы «Одно окно».
Отдельный зал ожидания, терминал для электронной очереди и пять сотрудников.
Раньше, чтобы заплатить по счетам за воду, Виктор тратил около часа. После реконструкции батайского пункта приема населения «Ростовводоканала», клиентов здесь обслуживают гораздо быстрее.
«Уходит у меня максимум минут 10, не больше. Разница огромная в обслуживании, проходит намного быстрее очередь. Работают без обеденного перерыва», — говорит абонент АО «Ростовводоканал» Виктор.
Прием граждан стал не только быстрее, но и удобнее: появилось больше окон приема, есть просторный зал для ожидания и система электронной очереди.
«Расширили зону ожидания, увеличили количество наших
Пункт работает по принципу «Одно окно». Здесь батайчане могут решить все свои вопросы.
«Абонент может обратиться в эту службу, непосредственно в этот пункт приема, и получить ответ на любой вопрос. Получить полностью услугу, независимо от того, что это — заключение договора на присоединение, оплата за потребляемые ресурсы, либо просто
«Ну вообще хорошо стало! Это уважение и к работникам, и к клиентам, которые приходят. Я благодарна. Хоть я редко бываю здесь, но большое спасибо им. Приняли меня, я опять пошла домой», — говорит абонент.
«Ростовводоканал» реконструирует пункты службы «Одно окно», чтобы увеличить их пропускную способность и сделать обращения в Водоканал максимально удобными для посетителей.