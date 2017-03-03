В батайском отделении Водоканала забыли про очереди

Отдельный зал ожидания, терминал для электронной очереди и пять сотрудников.

Раньше, чтобы заплатить по счетам за воду, Виктор тратил около часа. После реконструкции батайского пункта приема населения «Ростовводоканала», клиентов здесь обслуживают гораздо быстрее.

«Уходит у меня максимум минут 10, не больше. Разница огромная в обслуживании, проходит намного быстрее очередь. Работают без обеденного перерыва», — говорит абонент АО «Ростовводоканал» Виктор.

Прием граждан стал не только быстрее, но и удобнее: появилось больше окон приема, есть просторный зал для ожидания и система электронной очереди.

«Расширили зону ожидания, увеличили количество наших сотрудников-специалистов на приеме, организовали современные кассы. В первую очередь, цель — для удобства наших абонентов, которые могут обращаться сюда по любым вопросам», — говорит заместитель генерального директора АО «Ростовводоканал» по сбытовой деятельности Владимир Петухов.

Пункт работает по принципу «Одно окно». Здесь батайчане могут решить все свои вопросы.

«Абонент может обратиться в эту службу, непосредственно в этот пункт приема, и получить ответ на любой вопрос. Получить полностью услугу, независимо от того, что это — заключение договора на присоединение, оплата за потребляемые ресурсы, либо просто какой-то вопрос консультационного характера», — говорит начальник отдела по работе с клиентами АО «Ростовводоканал» Михаил Горшков.

«Ну вообще хорошо стало! Это уважение и к работникам, и к клиентам, которые приходят. Я благодарна. Хоть я редко бываю здесь, но большое спасибо им. Приняли меня, я опять пошла домой», — говорит абонент.

«Ростовводоканал» реконструирует пункты службы «Одно окно», чтобы увеличить их пропускную способность и сделать обращения в Водоканал максимально удобными для посетителей.