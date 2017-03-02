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22:14 (мск), источник: Telegraf.com.ua

«Юнона» сделала снимок облаков Юпитера в высоком разрешении

Космический аппарат «Юнона» передал на Землю снимок облаков Юпитера в высоком разрешении. Изображение было опубликовано на сайте NASA.

На снимок попала турбулентная область к западу от Большого красного пятна. На данный момент это наиболее качественное изображение поверхности Юпитера из всех, которые были сделаны с Земли или с помощью других аппаратов.

В момент съемки «Юнона» находилась на расстоянии 8,7 тысяч километров над поверхностью газового гиганта.

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