Вопросы про Баян Есентаеву и Нуртаса Адамбаева попали в тесты ЕНТ

Задания по Единому национальному тестированию были опубликовали в республиканской газете. В одном из них авторы использовали интервью казахстанского режиссера Ермека Турсунова. Речь в нем шла о Есентаевой и Адамбаеве. А к интервью прилагались вопросы.

18. С какой целью подготовлено интервью? А) Чтобы узнать мнение Е. Турсунова о кино В) Для рекламирования фильмов Ермека Турсунова С) Для представления Ермека Турсунова D) Чтобы анализировать отечественные фильмы Е) Чтобы Баян Есентаева и Нуртас Адамбаев высказали критические замечания.

Многих возмутил такой подход к образованию. Общественность посчитала, что дети должны знать школьную программу, а не изучать биографию казахстанских звезд.

В свою очередь в центре национального тестирования заявили, что намеренно внесли такой вопрос. Это не только позволит проверить абитуриентов на логику, но и привлечет внимание к самим тестам.

«Это было сделано для того, чтобы привлечь внимание общественности к тому, что есть возможность подготовиться к пробному тестированию ЕНТ. На самом тестировании все тексты по стандартам обязательного государственного образования. В этой связи мы можем заверить всех, в базе данных тестовых вопросов все в рамках ГОСО», — заявил директор Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов.