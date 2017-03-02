Умерла медсестра, ставшая человеком года по версии журнала Time в 2014 году

​По данным телерадиокомпании Би-би-си, 28-летняя Саломе Каруах (Salome Karwah) 17 февраля родила четвертого ребенка и после возникших осложнений вновь была госпитализирована в либерийской столице Монровии.

Супруг Каруах обвинил в ее смерти сотрудников клиники, которые, по его словам, боялись заразиться лихорадкой Эбола, которую женщина перенесла несколько лет назад.

«Человек года» по версии журнала Time определяется ежегодно в декабре главным редактором издания, начиная с 1927 года. Вплоть до 1950 года лауреатом номинации становились конкретные личности, однако впоследствии звание получали и абстрактные персонажи.