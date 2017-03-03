Сильный ветер: на пятницу объявлен оранжевый уровень опасности

Ночью и утром 3 марта практически по всей стране, а днем в северо-восточных районах ветер усилится, порывы будут достигать 15−20 м/с. Ураган будет бушевать ночью и утром, днем сильный ветер сохранится лишь в северо-восточных районах.

Будет облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдут дожди, мокрый снег, днем по северной половине Беларуси также возможны кратковременные осадки. Термометры ночью покажут от 0 °C до +5°С, днем +2−7°С. Атмосферное давление ночью станет слабо падать, утром и днем — расти.

Оранжевый уровень опасности означает, что погодные условия в стране представляют реальную опасность и могут привести к значительному материальному ущербу и даже человеческим жертвам. Синоптики выделяют 4 уровня опасности погодных явлений, которые обозначаются зеленым, желтым, оранжевым и красным цветами.

Во время сильного ветра МЧС советует плотно закрыть окна и двери, убрать вещи со дворов и балконов, автомобиль поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев.