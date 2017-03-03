Сильный ветер: на пятницу объявлен оранжевый уровень опасности
Синоптики объявили на пятницу, 3 марта, оранжевый уровень опасности
Синоптики объявили на пятницу, 3 марта, оранжевый уровень опасности
Ночью и утром 3 марта практически по всей стране, а днем в
Будет облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдут дожди, мокрый снег, днем по северной половине Беларуси также возможны кратковременные осадки. Термометры ночью покажут от 0 °C до +5°С, днем +2−7°С. Атмосферное давление ночью станет слабо падать, утром и днем — расти.
Оранжевый уровень опасности означает, что погодные условия в стране представляют реальную опасность и могут привести к значительному материальному ущербу и даже человеческим жертвам. Синоптики выделяют 4 уровня опасности погодных явлений, которые обозначаются зеленым, желтым, оранжевым и красным цветами.
Во время сильного ветра МЧС советует плотно закрыть окна и двери, убрать вещи со дворов и балконов, автомобиль поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев.