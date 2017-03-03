Белл у аппарата. Почему изобретатель телефона никогда не звонил жене?

3 марта 1847 года в семье филологов Белл в шотландском Эдинбурге родился мальчик, которого назвали Александром. Отец, Мелвилл Белл, придумал систему «Видимая речь», в которой звуки речи обозначались письменными символами.

В возрасте 13 лет Александр Белл окончил Королевскую школу в Эдинбурге, в возрасте 16 лет получил должность учителя красноречия и музыки в Академии Уэстон-Хаус, а после переезда в Канаду — преподавателя в школе для глухонемых. Одновременно Белл продолжал заниматься проблемой передачи звука при помощи электричества. В этот период компания «Вестерн Юнион» искала способ одновременной передачи нескольких телеграмм по одной паре проводов, чтобы избавиться от необходимости прокладывания дополнительных телеграфных линий. Компания объявила о большой денежной премии изобретателю, который предложит подобный способ.

Александр Белл (в верхнем ряду справа) в Бостонской школе для глухонемых, 1871 год.

Над решением этой задачи бились знаменитые изобретатели того времени Томас Эдисон и Элиша Грей — именно от них в «Вестерн Юнион» ждали технического прорыва. Белл, в 1873 году ставший преподавателем физиологии речи в Бостонском университете, также работал в данном направлении. Сильной стороной Белла было отличное знание законов акустики, слабой — технические навыки в практической реализации возникающих идей. «Музыкальный телеграф» Белл намеревался решить задачу «Вестерн Юнион» так — установить на передающем пункте несколько камертонов, каждый из которых создавал бы в общей линии ток, пульсирующий со строго определенной частотой. На приемном пункте эти пульсации должны были восприниматься такими же камертонами, настроенными на соответствующую частоту. Так Белл собирался передавать одновременно семь телеграмм, по числу музыкальных нот. Ноты и музыка здесь неслучайны — Александр Белл воспитывался в музыкальной семье и сам очень любил музыку.

Александр Белл, между 1914 и 1919 годами.

Свой «музыкальный телеграф» Белл разрабатывал не в одиночку. Его работы щедро финансировал будущий тесть — юрист, финансист и филантроп Гардинер Грин Хаббард. Ассистентом в технической части работ стал молодой инженер Томас Ватсон. Тесть познакомил Белла с физиком Джозефом Генри, который, оценив проект Белла-Ватсона, дал ему высокую оценку, посоветовав обязательно продолжить работы.

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Размышляя над действием мембраны, Белл пришел к идее устройства, при помощи которого, как он писал, «станет возможной передача различных звуков, если только удастся вызвать колебания интенсивности электрического тока, соответствующие тем колебаниям в плотности воздуха, которые производит данный звук».

Пока не изобретенному аппарату Белл дал имя «телефон»

Белл и Ватсон продолжали свои эксперименты с «музыкальным телеграфом». Изобретатели находились в разных комнатах, где были установлены принимающий и передающий аппараты. Камертонами служили стальные пластинки разной длины, жестко закрепленные одним концом, а другим замыкавшие электрическую цепь. «Ничего не меняйте!» 2 июня 1875 года свободный конец одной из пластинок на передающей стороне линии приварился к контакту. Ватсон, пытаясь устранить неисправность, от злости выругался. Находившийся в соседней комнате Белл уловил еле слышный звук, дошедший по проводу. Через секунду Белл влетел в комнату Ватсона с криком: «Что вы сейчас сделали? Ничего не меняйте!». Перепуганный ассистент попытался объяснить Беллу, что произошла накладка, но тот возразил Ватсону — это не накладка, а большое открытие. Самопроизвольно закрепленная на обоих концах пластинка превратилась в своеобразную гибкую мембрану и, находясь над полюсом магнита, изменяла его магнитный поток. Вследствие этого поступавший в линию электрический ток изменялся соответственно колебаниям воздуха, вызванным словами, произносимыми Ватсоном, и вызывал колебания приемной пластины. Так зародился телефон, который мы знаем. Во всех прежних опытах Белла и Ватсона свободный конец пластинки просто замыкал и размыкал электрическую цепь. Теперь же звуковые колебания пластинки индуцировали электромагнитные колебания в магните, расположенном рядом с пластинкой. В этом заключалась разница между телефоном и всеми ранее существовавшими телеграфными устройствами.

Рисунок одного из оптических средст связи изобретенного Беллом в 1880 году.

Гонка за патентом Следующие девять месяцев Белл и Ватсон превращали свое открытие в действующий аппарат. Затем началась работа по подготовке заявки на патент, к которой подключился патентный поверенный Энтони Поллок. Ни Поллок, ни Белл, ни Ватсон не догадывались, что в этот момент участвуют в настоящей гонке. Ведь параллельно с ними к историческому открытию на всех парах мчался изобретатель Элиша Грей. Грей, который в своей жизни получил более 70 различных патентов, с 1869 года сотрудничал с «Вестерн Юнион», совершенствуя телеграфное оборудование. 11 февраля 1876 года Грей поручил своему патентному поверенному Уильяму Болдуину подготовить для подачи в Патентное ведомство США «caveat» — ходатайство о невыдаче патента другому лицу.

14 февраля 1876 года, в День всех влюбленных, в Патентном ведомстве США разыгралась историческая драма

Утром Элиша Грей подписывает заявку на патент, названный «Устройство для передачи и приема голоса посредством телеграфа». Сразу после этого патентный поверенный Уильям Болдуин прибывает в Патентное ведомство и подает официальную заявку.

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Около полудня там же появляется патентный поверенный Энтони Поллок и подает заявку на изобретение «Способ и устройство для передачи голоса и других звуков посредством телеграфа» от имени Александра Белла. Казалось бы, Грей, пусть и на несколько часов, но опередил Белла. Дьявол, однако, кроется в деталях. Поллок прибыл в Патентное ведомство с квитанцией об уплате установленной пошлины, поэтому поданная им заявка была сразу занесена в приходную книгу. Данные об уплате пошлины Греем поступили уже после того, как Поллок убыл из Патентного ведомства, и заявка изобретателя была зарегистрирована после заявки Белла. Американский закон гласил, что заявка считается поданной лишь тогда, когда поданы все необходимые документы, включая квитанцию об оплате пошлины. На этом основании 7 марта 1876 года патент был выдан Александру Беллу, за которым и осталась слава изобретателя телефона.

Рисунок запатентованного телефона Александра Белла, 1876 год.

Императорское одобрение Телефон Александра Белла был достаточно простым устройством и имел массу недостатков. Трубка служила как для передачи, так и для приёма речи, операции осуществлялись по очереди, в телефоне не было звонка, вызов происходил через трубку при помощи свистка, дальность связи была небольшой, дальность действия линии не превышала нескольких сотен метров. Но для демонстрации изобретения на Всемирной выставке, проходившей в 1876 году в Филадельфии, этого было более чем достаточно. Из трубки устройства звучал монолог Принца Датского «Быть или не быть?», исполняемый в это же самое время, но в другом помещении, самим Александром Беллом.

Интересно, что сначала телефон Белла не привлек широкого внимания публики

Ситуация изменилась, когда выставку посетил император Бразилии Педру II. Монарх познакомился с Беллом в Бостонском университете и на выставке проявил неподдельный интерес к его изобретению. На Педру II аппарат произвел неизгладимое впечатление. Император некоторое время находился в состоянии шока, а затем выразил Беллу свое восхищение. После этого к аппарату Белла началось настоящее паломничество.

Александр Белл с женой и дочерьми, 1885 год.

Борьба за признание Несмотря на это, предложений о практическом сотрудничестве изобретатель не получил. Попытка продать патент за 100 тысяч долларов также потерпела фиаско — бизнесмены рассматривали телефон как забавную игрушку, полагая, что устройство не сможет составить конкуренцию телеграфу. Журналистов аппарат Белла и он сам, напротив, очень интересовали. Его поездка в Европу, где изобретение Белла оценили весьма высоко, широко освещалась в прессе. Получив признание, в США изобретатель возвращался победителем.

Дома, однако, все было далеко не так празднично. Беллу пришлось отбиваться от целого ряда судебных исков изобретателей, оспаривавших его приоритет. Кроме того, теперь он уже сам отверг предложение о продаже патента на телефон за 100 000 долларов, полагая, что изобретение стоит намного больше. В компании «Вестерн Юнион» тогда решили, что свет клином на Белле не сошелся, и решили развивать новое средство связи без его изобретателя. С компанией работал знаменитый Томас Эдисон, который тоже занимался вопросами создания телефонного устройства. К 1878 году Эдисон сконструировал свою модель телефонного аппарата. Впервые введя в схему телефонного аппарата индукционную катушку и применив угольный микрофон из прессованной ламповой сажи, изобретатель обеспечил передачу звука на значительное расстояние. За свое изобретение Томас Эдисон получил от компании «Вестерн Юнион» 100 тысяч долларов — ту самую сумму, за которую Белл отказался продавать патент.

Одна из последних фотографий Александра Белла.

«Я изобрел телефон благодаря своему незнанию» Компания «Вестерн Юнион» создала фирму American Speaking Telephone для производства телефонов, игнорируя патент Белла. У изобретателя за это время появилось немало поклонников, которые вступились за своего кумира. Опираясь на эту поддержку, а также интерес бизнесменов, Белл создал свою компанию New England Telephone and Telegraph. В конце 1879 года «Вестерн Юнион» заключила соглашение с Беллом и его партнерами о создании объединенной компании, получившей название American Bell Telephone Company. Александр Белл стал держателем крупного пакета акций, и его состояние стало стремительно расти вместе с ростом телефонизации. В этот момент Белл закончил работу над телефоном, передав его совершенствование в другие руки. «Я изобрел телефон благодаря своему незнанию электротехники. Ни один человек, хотя бы элементарно знакомый с электротехникой, ни за что не изобрел бы телефона», — говорил позднее Александр Белл.

Белл на получении почетной степени доктора юридических наук Университета Эдинбурга, Шотландия, 1906 год.