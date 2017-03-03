Боярышник и пустырник остались без рецепта
Чиновники отказались от идеи продавать спиртосодержащие лекарства только по рекомендации врача.
Чиновники отказались от идеи продавать спиртосодержащие лекарства только по рекомендации врача.
В правительстве решили отказаться от продажи спиртосодержащих лекарственных средств по рецептам, сообщили «Известиям» в аппарате
Как заявила официальный представитель
Сейчас каждый визит к врачу считается как страховой случай. Поэтому страховая компания оплачивает все визиты к врачу. Финансировать таким образом выдачу рецептов на валокордин или боярышник нецелесообразно
Наталья Платонова затруднилась уточнить, во сколько могло бы обойтись введение рецептов на настойки. По оценке аналитика ГК «Финам» Тимура Нигматуллина, речь идет о 230−460 млн рублей дополнительных расходов для страховых компаний в год.
По словам представителя Александра Хлопонина, доводы о повышении финансовой нагрузки на страховщиков представил Минздрав. Там решили, что ограничение объема тары и количества пузырьков спиртосодержащих лекарственных препаратов, отпускаемых в одни руки, усложнит их употребление в качестве выпивки. При этом не возникнет проблем с покупкой препаратов у тех, кто использует лекарство по назначению, отметила Наталья Платонова.
В Минздраве не смогли предоставить оперативных комментариев.
Напомним, после массового отравления людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» Александр Хлопонин поручил проработать методы защиты населения от употребления суррогата.
Как ранее сообщали «Известия», Минздрав уже подготовил проект приказа об ограничении объема пузырьков спиртосодержащих лекарств.
При этом в ряде аптек ввели собственные внутренние ограничения продажи спиртосодержащих препаратов и не отпускают больше 50 мл спиртосодержащей настойки в одни руки.
— Ограниченный отпуск подобного ассортимента практически полностью исключает интерес со стороны любителей экстремально выпить. Кроме того, в нашей сети, да и во многих других крупных сетях, вы не встретите объемы более 25−50 мл, — рассказали представители аптечной сети «36,6».
Заместитель председателя общественного совета при Минздраве Александр Мясников считает, что большинство спиртосодержащих препаратов — «пустышки». Соответственно, по его мнению, на них и невозможно было бы получить рецепт.
Я не знаю ситуации, когда спиртосодержащий препарат стоило бы назначать пациенту. Валокордин, корвалол имеют побочные действия, так как содержат фенобарбитал — тяжелое снотворное, которое задерживает правильную оценку состояния больного. А все остальные вообще не имеют эффекта
По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, россияне выпивают порядка 150−180 млн л аптечных настоек в год.