Боярышник и пустырник остались без рецепта

В правительстве решили отказаться от продажи спиртосодержащих лекарственных средств по рецептам, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего алкогольную отрасль. Рецептурный отпуск привел бы к дополнительной нагрузке на страховые компании.

В Минздраве, где прорабатывался вопрос, сочли, что ограничения объема пузырьков с настойками будет достаточно для победы над «аптечным» алкоголизмом

В Минздраве, где прорабатывался вопрос, сочли, что ограничения объема пузырьков с настойками будет достаточно для победы над «аптечным» алкоголизмом

Как заявила официальный представитель вице-премьера Наталья Платонова, от идеи ввести рецепты на спиртосодержащие препараты отказались из-за возможного повышения финансовой нагрузки на страховые компании и поликлиники.

Сейчас каждый визит к врачу считается как страховой случай. Поэтому страховая компания оплачивает все визиты к врачу. Финансировать таким образом выдачу рецептов на валокордин или боярышник нецелесообразно

Наталья Платонова затруднилась уточнить, во сколько могло бы обойтись введение рецептов на настойки. По оценке аналитика ГК «Финам» Тимура Нигматуллина, речь идет о 230−460 млн рублей дополнительных расходов для страховых компаний в год.

По словам представителя Александра Хлопонина, доводы о повышении финансовой нагрузки на страховщиков представил Минздрав. Там решили, что ограничение объема тары и количества пузырьков спиртосодержащих лекарственных препаратов, отпускаемых в одни руки, усложнит их употребление в качестве выпивки. При этом не возникнет проблем с покупкой препаратов у тех, кто использует лекарство по назначению, отметила Наталья Платонова.

В Минздраве не смогли предоставить оперативных комментариев.

Напомним, после массового отравления людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» Александр Хлопонин поручил проработать методы защиты населения от употребления суррогата. Вице-премьер заявлял в том числе о возможности введения продажи спиртосодержащих лекарств по рецептам со II квартала этого года.

Как ранее сообщали «Известия», Минздрав уже подготовил проект приказа об ограничении объема пузырьков спиртосодержащих лекарств.