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04:31 (мск), источник: Известия

Боярышник и пустырник остались без рецепта

Чиновники отказались от идеи продавать спиртосодержащие лекарства только по рекомендации врача.

Источник: РИА "Новости"

В правительстве решили отказаться от продажи спиртосодержащих лекарственных средств по рецептам, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего алкогольную отрасль. Рецептурный отпуск привел бы к дополнительной нагрузке на страховые компании.

В Минздраве, где прорабатывался вопрос, сочли, что ограничения объема пузырьков с настойками будет достаточно для победы над «аптечным» алкоголизмом

Как заявила официальный представитель вице-премьера Наталья Платонова, от идеи ввести рецепты на спиртосодержащие препараты отказались из-за возможного повышения финансовой нагрузки на страховые компании и поликлиники.

Сейчас каждый визит к врачу считается как страховой случай. Поэтому страховая компания оплачивает все визиты к врачу. Финансировать таким образом выдачу рецептов на валокордин или боярышник нецелесообразно
Наталья ПлатоноваОфициальный представитель вице-премьера Александра Хлопонина

Наталья Платонова затруднилась уточнить, во сколько могло бы обойтись введение рецептов на настойки. По оценке аналитика ГК «Финам» Тимура Нигматуллина, речь идет о 230−460 млн рублей дополнительных расходов для страховых компаний в год.

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По словам представителя Александра Хлопонина, доводы о повышении финансовой нагрузки на страховщиков представил Минздрав. Там решили, что ограничение объема тары и количества пузырьков спиртосодержащих лекарственных препаратов, отпускаемых в одни руки, усложнит их употребление в качестве выпивки. При этом не возникнет проблем с покупкой препаратов у тех, кто использует лекарство по назначению, отметила Наталья Платонова.

В Минздраве не смогли предоставить оперативных комментариев.

Напомним, после массового отравления людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» Александр Хлопонин поручил проработать методы защиты населения от употребления суррогата. Вице-премьер заявлял в том числе о возможности введения продажи спиртосодержащих лекарств по рецептам со II квартала этого года.

Как ранее сообщали «Известия», Минздрав уже подготовил проект приказа об ограничении объема пузырьков спиртосодержащих лекарств.

Наиболее популярными в качестве выпивки настойками боярышника, пустырника, валерианы и других нельзя будет торговать в таре больше 25 мл
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При этом в ряде аптек ввели собственные внутренние ограничения продажи спиртосодержащих препаратов и не отпускают больше 50 мл спиртосодержащей настойки в одни руки.

— Ограниченный отпуск подобного ассортимента практически полностью исключает интерес со стороны любителей экстремально выпить. Кроме того, в нашей сети, да и во многих других крупных сетях, вы не встретите объемы более 25−50 мл, — рассказали представители аптечной сети «36,6».

Заместитель председателя общественного совета при Минздраве Александр Мясников считает, что большинство спиртосодержащих препаратов — «пустышки». Соответственно, по его мнению, на них и невозможно было бы получить рецепт.

Я не знаю ситуации, когда спиртосодержащий препарат стоило бы назначать пациенту. Валокордин, корвалол имеют побочные действия, так как содержат фенобарбитал — тяжелое снотворное, которое задерживает правильную оценку состояния больного. А все остальные вообще не имеют эффекта
Александр МясниковЗаместитель председателя общественного совета при Минздраве

По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, россияне выпивают порядка 150−180 млн л аптечных настоек в год.

Комментарии
2
Ольга Лысенко
Не все еще потеряно ... Прогресс у чиновников налицо. Не прошло и года , а какая сложная задача решена: И пенсионеры могут спать спокойно, зная , что весь свой "досуг"не обязательно надо будет проводить в больнице. И у докторов больше времени будет на шуршание в других бумагах Да и в моргах работы поубавится.
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Игорь Русич
Формидрон по рецепту и ограничить выдачу за один раз... А что тоже спиртосодержащее.
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