Бутусов объявил о завершении деятельности группы «Ю-Питер»

«Дорогие друзья! 26 февраля 2017 года, в день Прощеного Воскресенья, накануне Великого Поста, после концерта в городе Челябинске, завершающего сибирско-уральский тур, группа “Ю-Питер” завершила свою совместную деятельность», — отмечается в сообщении на сайте группы, опубликованном от имени Вячеслава Бутусова.

Бутусов отмечает, что за 15 лет существования группы «Ю-Питер» было выпущено пять альбомов

Бутусов отмечает, что за 15 лет существования группы «Ю-Питер» было выпущено пять альбомов

«Благодарим всех участников коллектива и почитателей музыки группы “Ю-Питер” за творчество и сотрудничество. Большое спасибо всем вам. Жизнь продолжается. Сейчас мы приступаем к подготовке грандиозного проекта — празднованию 35-летия “НАУ”, собираем новую команду и делаем жизнеутверждающую программу», — отмечается в сообщении.