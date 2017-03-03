Бутусов объявил о завершении деятельности группы «Ю-Питер»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Группа «Ю-Питер» завершила свою деятельность, сообщается на сайте группы
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Группа «Ю-Питер» завершила свою деятельность, сообщается на сайте группы
«Дорогие друзья! 26 февраля 2017 года, в день Прощеного Воскресенья, накануне Великого Поста, после концерта в городе Челябинске, завершающего
Аналогичные сообщения появились на страницах группы в социальных сетях.
«Благодарим всех участников коллектива и почитателей музыки группы “Ю-Питер” за творчество и сотрудничество. Большое спасибо всем вам. Жизнь продолжается. Сейчас мы приступаем к подготовке грандиозного проекта — празднованию 35-летия “НАУ”, собираем новую команду и делаем жизнеутверждающую программу», — отмечается в сообщении.
«Ю-Питер» — российская