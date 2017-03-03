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00:21 (мск), источник: РИА Новости

Бутусов объявил о завершении деятельности группы «Ю-Питер»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Группа «Ю-Питер» завершила свою деятельность, сообщается на сайте группы

Источник: РИА Новости

«Дорогие друзья! 26 февраля 2017 года, в день Прощеного Воскресенья, накануне Великого Поста, после концерта в городе Челябинске, завершающего сибирско-уральский тур, группа “Ю-Питер” завершила свою совместную деятельность», — отмечается в сообщении на сайте группы, опубликованном от имени Вячеслава Бутусова.

Аналогичные сообщения появились на страницах группы в социальных сетях.

Бутусов отмечает, что за 15 лет существования группы «Ю-Питер» было выпущено пять альбомов

«Благодарим всех участников коллектива и почитателей музыки группы “Ю-Питер” за творчество и сотрудничество. Большое спасибо всем вам. Жизнь продолжается. Сейчас мы приступаем к подготовке грандиозного проекта — празднованию 35-летия “НАУ”, собираем новую команду и делаем жизнеутверждающую программу», — отмечается в сообщении.

«Ю-Питер» — российская рок-группа, основанная в 2001 году лидером Nautilus Pompilius Вячеславом Бутусовым и Юрием Каспаряном. 11 октября 2016 года группе «Ю-Питер» исполнилось 15 лет.

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