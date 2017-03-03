«Мисс Студенчество-2017» Набережных Челнов стала студентка колледжа искусств Лия Харасова

В столице развлечений «Батыр» прошел финал городского студенческого конкурса красоты и таланта «Мисс Студенчество-2017». В нем приняли участие 12 студенток образовательных организаций высшего и профессионального образования Автограда.

На суд жюри было представлено 5 конкурсных испытаний: танцевальное дефиле; визитка-презентация вуза/ссуза в творческой форме, интерактив (вопрос — ответ); творческий номер; дефиле в вечерних платьях.

Поздравить своих студенток на конкурс пришли директора и проректоры по воспитательной работе вузов и ссузов города, подарив каждой участнице свой подарок.