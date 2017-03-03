«Мисс Студенчество-2017» Набережных Челнов стала студентка колледжа искусств Лия Харасова

В столице развлечений «Батыр» прошел финал городского студенческого конкурса красоты и таланта «Мисс Студенчество-2017». В нем приняли участие 12 студенток образовательных организаций высшего и профессионального образования Автограда.
На суд жюри было представлено 5 конкурсных испытаний: танцевальное дефиле; визитка-презентация вуза/ссуза в творческой форме, интерактив (вопрос — ответ); творческий номер; дефиле в вечерних платьях.
Поздравить своих студенток на конкурс пришли директора и проректоры по воспитательной работе вузов и ссузов города, подарив каждой участнице свой подарок.
По итогам конкурса титула «Мисс Студенчество-2017» была удостоена студентка колледжа искусств Лия Харасова. «Первой вице-мисс Студенчество-2017» стала студентка НГПУ Алена Морозова. «II вице-мисс Студенчество-2017» объявлена студентка НГПУ Эльвира Низамова. Победительницей в номинации «Мисс Интернет» стала Виктория Шехина из Камского гуманитарно-технического колледжа. Номинацию «Мисс Зрительских симпатий» получила студентка филиала университета управления ТИСБИ Рузиля Бикова. Звания «Мисс Дружба» удостоена студентка НГПУ Лилия Хайдаршина. Все участницы получили подарки от партнеров мероприятия.