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11:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

«Мисс Студенчество-2017» Набережных Челнов стала студентка колледжа искусств Лия Харасова

(Набережные Челны, 3 марта, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Победительницей городского конкурса красоты и таланта «Мисс Студенчество-2017» Набережных Челнов стала студентка колледжа искусств Лия Харасова.

В столице развлечений «Батыр» прошел финал городского студенческого конкурса красоты и таланта «Мисс Студенчество-2017». В нем приняли участие 12 студенток образовательных организаций высшего и профессионального образования Автограда.

На суд жюри было представлено 5 конкурсных испытаний: танцевальное дефиле; визитка-презентация вуза/ссуза в творческой форме, интерактив (вопрос — ответ); творческий номер; дефиле в вечерних платьях.

Поздравить своих студенток на конкурс пришли директора и проректоры по воспитательной работе вузов и ссузов города, подарив каждой участнице свой подарок.

По итогам конкурса титула «Мисс Студенчество-2017» была удостоена студентка колледжа искусств Лия Харасова. «Первой вице-мисс Студенчество-2017» стала студентка НГПУ Алена Морозова. «II вице-мисс Студенчество-2017» объявлена студентка НГПУ Эльвира Низамова. Победительницей в номинации «Мисс Интернет» стала Виктория Шехина из Камского гуманитарно-технического колледжа. Номинацию «Мисс Зрительских симпатий» получила студентка филиала университета управления ТИСБИ Рузиля Бикова. Звания «Мисс Дружба» удостоена студентка НГПУ Лилия Хайдаршина. Все участницы получили подарки от партнеров мероприятия.

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