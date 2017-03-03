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10:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Елабуге готовятся к паводку

(Елабуга, 3 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабужские спасатели начали подготовку к паводку.

Снега в городе много, а толщина льда в реках в некоторых местах достигает 70 см, сообщают местные спасатели.

«Мы уже начали вывозить снег. Осадков в этом году было больше чем в полтора раза. Сегодня идет очистка естественных водостоков, очищаются водосливные трубы, ливнеприемники, чтобы талая вода, а она уже начала появляться на наших дорогах, своевременно уходила и не создавала сложности для движения автотранспорта», — отметил начальник управления МЧС по Елабужскому району Николай Доронин.

По словам Доронина, все службы находятся в полной боевой готовности и ожидают паводок, который будет сильнее, чем в прошлом году. Тогда в зоне подтопления оказались три улицы — Октябрьская, Снежная и Набережная. Пострадали четыре дома, а также огороды. В этом году эти участки взяты под особый контроль МЧС.

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