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03:26 (мск), источник: Вести Приморье

В 2017 году во Владивосток зайдет рекордное количество круизных лайнеров

В этом году Владивосток посетят 14 лайнеров (по неофициальным данным, более 14 тыс. туристов — прим. ТАСС). Это то, что уже подтверждено. Это больше, чем в 2012 году, когда в порт заходили 12 круизных судов (в 2016 году — шесть лайнеров).

Океанские лайнеры 14 раз зайдут во Владивосток в этом году, это вдвое больше, чем в 2016-м, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на директора департамента туризма администрации Приморского края Константина Шестакова.

«В этом году Владивосток посетят 14 лайнеров (по неофициальным данным, более 14 тыс. туристов — прим. ТАСС). Это то, что уже подтверждено. Это больше, чем в 2012 году, когда в порт заходили 12 круизных судов (в 2016 году — шесть лайнеров)», — сцитирует Шестаков ТАСС.

Чиновник отметил, что количество планируемых заходов судов может еще увеличиться, поскольку не все операторы еще подтвердили свои заявки.

Как уточнили в департаменте, южнокорейский оператор Lotte Tour Development Co подтвердил заходы во Владивосток лайнеров Costa Victoria и Costa NeoRomantica. Первое судно посетит Приморье 2 мая. Следующие заходы состоятся в период с мая по сентябрь.

По данным департамента, в этом году край посетит вдвое больше круизных судов из Японии, чем в прошлом. Лайнер Nippon Maru прибудет во Владивосток 7 июня, судно Asuka II — 23 июня, Ocean Dream — 31 июля и Pacific Venus 10 сентября. В департаменте добавили, что из шести зашедших в 2016 году во Владивосток лайнеров два — из Китая и Республики Корея — посетили порт впервые.

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