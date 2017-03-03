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03:29 (мск), источник: Известия.Ру

Пациенты получат лекарство от рака через три-четыре года

В России разработали препарат от всех видов и стадий злокачественных опухолей.

Источник: Reuters

Заместитель директора Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России по научной работе, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Андрей Симбирцев рассказал «Известиям» о том, что в институте завершаются доклинические испытания лекарства, которое может совершить революцию в онкологии.

Наш препарат имеет рабочее название “Белок теплового шока” — по основному действующему веществу. Это молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия
Андрей СимбирцевЗаместитель директора Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России по научной работе

По словам ученого, этот белок помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе и тем самым усиливает противоопухолевый иммунный ответ. Эксперименты показали, что в большинстве случаев курсовое введение разработанного препарата приводило к полному излечению даже на поздних стадиях.

Принципиально новое средство против злокачественных опухолей было получено с помощью биотехнологий и космического эксперимента, который был проведен в 2015 году на МКС
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«Дело в том, что для рентгеноструктурного анализа действия белка необходимо сформировать из него сверхчистый кристалл. Однако в условиях земного притяжения получить его невозможно — белковые кристаллы растут неравномерно. Родилась идея вырастить кристаллы в космосе», — пояснил Симбирцев.

Ожидается, что новое лекарство с учетом финальной стадии доклинических исследований станет доступно пациентам через три-четыре года. Тем не менее этот вопрос целиком зависит от того, удастся ли ученым найти источник финансирования.

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