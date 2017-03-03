Пациенты получат лекарство от рака через три-четыре года
В России разработали препарат от всех видов и стадий злокачественных опухолей.
В России разработали препарат от всех видов и стадий злокачественных опухолей.
Заместитель директора Федерального
Наш препарат имеет рабочее название “Белок теплового шока” — по основному действующему веществу. Это молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия
По словам ученого, этот белок помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе и тем самым усиливает противоопухолевый иммунный ответ. Эксперименты показали, что в большинстве случаев курсовое введение разработанного препарата приводило к полному излечению даже на поздних стадиях.
«Дело в том, что для рентгеноструктурного анализа действия белка необходимо сформировать из него сверхчистый кристалл. Однако в условиях земного притяжения получить его невозможно — белковые кристаллы растут неравномерно. Родилась идея вырастить кристаллы в космосе», — пояснил Симбирцев.
Ожидается, что новое лекарство с учетом финальной стадии доклинических исследований станет доступно пациентам через