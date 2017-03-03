Приморцы напишут Тотальный диктант под Юзефовича

Директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец рассказала об увеличении географии проекта: 514 российских и 287 зарубежных городов уже подали заявки на диктант. В этом году к диктанту присоединились 37 российских городов, среди которых Анапа, Ялта, Кызыл, Бодайбо, также 287 зарубежных из 72 стран (Литва и Исландия напишут диктант впервые).

«Нам очень хотелось бы заявить, что диктант в этом году охватил все 85 субъектов РФ, но, увы, к нам в этом году пока не присоединились Магаданская область, Ингушетия и Ненецкий автономный округ. У всех желающих провести диктант у себя в регионе еще есть несколько недель, чтобы присоединиться к большой и дружной команде организаторов проекта», — призналась Ольга Ребковец.

С февраля в 85 городах России проходят очные занятия по подготовке к Тотальному диктанту, а к онлайн-курсам, которые проходят каждую среду на сайте проекта, могут присоединиться желающие изучать русский язык со всего мира.

В этом году во второй раз пройдет тест для иностранцев TruD, который создан на основе диктанта и предназначен для участников, которым навык владения русским языком не позволяет написать оригинальный текст целиком.

Проект «Тотальный диктант» в сотрудничестве с Британским советом запускает в этом году спецпроект «SPELL WELL: проверь свой английский». Совместная акция позволит объединить два языка (русский и английский), на которых говорит почти половина населения мира. Диктант на английском языке пройдет 22 апреля в ряде российских городов.

«Мы приглашаем стать автором Тотального диктанта в первую очередь тех писателей, чьи книги особенно нравятся членам команды. Нам кажется важным, что проект помогает расширить литературный кругозор наших участников и приобщает их к хорошей современной русской литературе», — прокомментировала выбор автора Ольга Ребковец.

Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал Леонид Юзефович. Каждая часть текста — это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

«Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух», — признался Леонид Юзефович.

Леонид Ярмольник принимает участие в проекте уже в четвертый раз. В прошлом году он был диктатором на самой массовой площадке в Таллине, где собралось более 2500 участников. В этом году его ждут любители русского языка в Страсбурге.

«Большое спасибо тем, кто придумал и организовал этот проект. По моему мнению, это самая крупная объединяющая акция в стране. В одном из последних спектаклей, в котором я играю с Николаем Фоменко, его герой жалуется, что сын не прочел ни одной книги. Наступило время, когда люди действительно стали меньше читать, но грамотность формируется не только во время чтения, но и когда ты сам пользуешься этим прекрасным, но самым сложным, по моему мнению, языком. Более изысканного языка нет», — поделился впечатлениями Леонид Ярмольник.

Регистрация на площадки проведения Тотального диктанта откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. Традиционно центральной площадкой акции, где будет диктовать автор, станет Новосибирский государственный университет. Прямые трансляции с трех площадок разных часовых зон будут доступны на сайте проекта.

Напомним, что диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. Чтобы избежать опасности подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста.