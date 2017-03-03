Приморцы напишут Тотальный диктант под Юзефовича
2 марта на
2 марта на
Директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец рассказала об увеличении географии проекта: 514 российских и 287 зарубежных городов уже подали заявки на диктант. В этом году к диктанту присоединились 37 российских городов, среди которых Анапа, Ялта, Кызыл, Бодайбо, также 287 зарубежных из 72 стран (Литва и Исландия напишут диктант впервые).
«Нам очень хотелось бы заявить, что диктант в этом году охватил все 85 субъектов РФ, но, увы, к нам в этом году пока не присоединились Магаданская область, Ингушетия и Ненецкий автономный округ. У всех желающих провести диктант у себя в регионе еще есть несколько недель, чтобы присоединиться к большой и дружной команде организаторов проекта», — призналась Ольга Ребковец.
С февраля в 85 городах России проходят очные занятия по подготовке к Тотальному диктанту, а к
В этом году во второй раз пройдет тест для иностранцев TruD, который создан на основе диктанта и предназначен для участников, которым навык владения русским языком не позволяет написать оригинальный текст целиком.
Проект «Тотальный диктант» в сотрудничестве с Британским советом запускает в этом году спецпроект «SPELL WELL: проверь свой английский». Совместная акция позволит объединить два языка (русский и английский), на которых говорит почти половина населения мира. Диктант на английском языке пройдет 22 апреля в ряде российских городов.
«Мы приглашаем стать автором Тотального диктанта в первую очередь тех писателей, чьи книги особенно нравятся членам команды. Нам кажется важным, что проект помогает расширить литературный кругозор наших участников и приобщает их к хорошей современной русской литературе», — прокомментировала выбор автора Ольга Ребковец.
Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал Леонид Юзефович. Каждая часть текста — это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь,
«Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух», — признался Леонид Юзефович.
Леонид Ярмольник принимает участие в проекте уже в четвертый раз. В прошлом году он был диктатором на самой массовой площадке в Таллине, где собралось более 2500 участников. В этом году его ждут любители русского языка в Страсбурге.
«Большое спасибо тем, кто придумал и организовал этот проект. По моему мнению, это самая крупная объединяющая акция в стране. В одном из последних спектаклей, в котором я играю с Николаем Фоменко, его герой жалуется, что сын не прочел ни одной книги. Наступило время, когда люди действительно стали меньше читать, но грамотность формируется не только во время чтения, но и когда ты сам пользуешься этим прекрасным, но самым сложным, по моему мнению, языком. Более изысканного языка нет», — поделился впечатлениями Леонид Ярмольник.
Регистрация на площадки проведения Тотального диктанта откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. Традиционно центральной площадкой акции, где будет диктовать автор, станет Новосибирский государственный университет. Прямые трансляции с трех площадок разных часовых зон будут доступны на сайте проекта.
Напомним, что диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. Чтобы избежать опасности подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста.
Справка об авторе: Леонид Юзефович — русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. Литературным дебютом стала повесть «Обручение с вольностью» в журнале «Урал» в 1977 году. Известность к Юзефовичу пришла в 2001 году после издания цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине. В 2002 году появился детективный роман «Казароза», который был высоко оценён критикой и вышел в финал престижного конкурса — премии «Русский Букер». За роман «Журавли и карлики» Леонид Юзефович назван лауреатом первой премии «Большая книга» 2009 года. В 2015-м вышел в свет документальный роман о забытом эпизоде Гражданской войны на Дальнем Востоке — «Зимняя дорога», в котором рассказывается об эпическом противостоянии в 1922−23 годах в снегах Якутии колчаковского