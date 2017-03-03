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03:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцы напишут Тотальный диктант под Юзефовича

2 марта на пресс-конференции всемирной акции по популяризации грамотности «Тотальный диктант» было названо имя автора текста. Им стал известный российский писатель Леонид Юзефович, сообщает ИА Дейта.

Директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец рассказала об увеличении географии проекта: 514 российских и 287 зарубежных городов уже подали заявки на диктант. В этом году к диктанту присоединились 37 российских городов, среди которых Анапа, Ялта, Кызыл, Бодайбо, также 287 зарубежных из 72 стран (Литва и Исландия напишут диктант впервые).

«Нам очень хотелось бы заявить, что диктант в этом году охватил все 85 субъектов РФ, но, увы, к нам в этом году пока не присоединились Магаданская область, Ингушетия и Ненецкий автономный округ. У всех желающих провести диктант у себя в регионе еще есть несколько недель, чтобы присоединиться к большой и дружной команде организаторов проекта», — призналась Ольга Ребковец.

С февраля в 85 городах России проходят очные занятия по подготовке к Тотальному диктанту, а к онлайн-курсам, которые проходят каждую среду на сайте проекта, могут присоединиться желающие изучать русский язык со всего мира.

В этом году во второй раз пройдет тест для иностранцев TruD, который создан на основе диктанта и предназначен для участников, которым навык владения русским языком не позволяет написать оригинальный текст целиком.

Проект «Тотальный диктант» в сотрудничестве с Британским советом запускает в этом году спецпроект «SPELL WELL: проверь свой английский». Совместная акция позволит объединить два языка (русский и английский), на которых говорит почти половина населения мира. Диктант на английском языке пройдет 22 апреля в ряде российских городов.

«Мы приглашаем стать автором Тотального диктанта в первую очередь тех писателей, чьи книги особенно нравятся членам команды. Нам кажется важным, что проект помогает расширить литературный кругозор наших участников и приобщает их к хорошей современной русской литературе», — прокомментировала выбор автора Ольга Ребковец.

Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал Леонид Юзефович. Каждая часть текста — это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

«Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух», — признался Леонид Юзефович.

Леонид Ярмольник принимает участие в проекте уже в четвертый раз. В прошлом году он был диктатором на самой массовой площадке в Таллине, где собралось более 2500 участников. В этом году его ждут любители русского языка в Страсбурге.

«Большое спасибо тем, кто придумал и организовал этот проект. По моему мнению, это самая крупная объединяющая акция в стране. В одном из последних спектаклей, в котором я играю с Николаем Фоменко, его герой жалуется, что сын не прочел ни одной книги. Наступило время, когда люди действительно стали меньше читать, но грамотность формируется не только во время чтения, но и когда ты сам пользуешься этим прекрасным, но самым сложным, по моему мнению, языком. Более изысканного языка нет», — поделился впечатлениями Леонид Ярмольник.

Регистрация на площадки проведения Тотального диктанта откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. Традиционно центральной площадкой акции, где будет диктовать автор, станет Новосибирский государственный университет. Прямые трансляции с трех площадок разных часовых зон будут доступны на сайте проекта.

Напомним, что диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. Чтобы избежать опасности подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста.

Справка об авторе: Леонид Юзефович — русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. Литературным дебютом стала повесть «Обручение с вольностью» в журнале «Урал» в 1977 году. Известность к Юзефовичу пришла в 2001 году после издания цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине. В 2002 году появился детективный роман «Казароза», который был высоко оценён критикой и вышел в финал престижного конкурса — премии «Русский Букер». За роман «Журавли и карлики» Леонид Юзефович назван лауреатом первой премии «Большая книга» 2009 года. В 2015-м вышел в свет документальный роман о забытом эпизоде Гражданской войны на Дальнем Востоке — «Зимняя дорога», в котором рассказывается об эпическом противостоянии в 1922−23 годах в снегах Якутии колчаковского генерал-лейтенанта А. Пепеляева и забайкальского красного партизана И. Я. Строда. За эту работу в 2016 году Л. Юзефович получил премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

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