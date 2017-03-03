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03:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Форум «Социальные услуги для населения» пройдет в Хабаровске

3 марта с 15:00 до 16:00 в Хабаровске пройдет форум «Социальные услуги для населения».

Он объединит представителей Минсоцзащиты, Минэкономразвития, а также социально ориентированных организаций. Мероприятие пройдет в рамках выставки «Весенний подарок» в легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина.

Заявки на участие принимаются по телефону: 75−40−65, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития края.

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