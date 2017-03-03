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03:35 (мск), источник: Baikal-info.ru

Книгу об Ольхоне представят иркутянам под произведения Шопена и Рахманинова

Книгу с рассказами и зарисовками Яны Лисициной об Ольхоне представят в Иркутске под музыку Шопена и Рахманинова.

Презентация книги иркутской художницы Яны Лисициной «Ольхон: вздох, выдох и еще один вздох» начнётся в 13:30 5 марта 2017 года в отделе литературы по искусству областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского в Иркутске по адресу: ул. Лермонтова, 253. Как сообщает пресс-служба библиотеки, в этот же день в учреждении закроется персональная выставка мастера «Иркутская Алиса и … другие». На закрытии выставки и презентации издания, известный иркутский музыкант Константин Сероватов, который упоминается в книге «Ольхон: вздох, выдох и еще один вздох», даст камерный концерт, исполнив фортепианные произведения Шопена, Дебюсси и Рахманинова.

Книга «Ольхон: вздох, выдох и еще один вздох» посвящена путешествиям на остров Ольхон, издана при поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко. Яна Лисицина словом и графикой рассказывает об ольхонских пленэрах, встречах, впечатлениях и ассоциациях. Это издание — и сборник небольших рассказов, и альбом репродукций творческих работ, и краткие зарисовки. Необычный авторский язык, сотканный из разных видов искусств (слово и изображение), дает ощущение присутствия на одном из самых необычных островов Байкала, который, как пишет Яна Лисицина, является сибирской Меккой для художников. Некоторые графические листы, представленные на страницах новой книги, можно увидеть в экспозиции выставки «Иркутская Алиса и … другие».

Справка. Яна Лисицина — художник, кандидат исторических наук, член Союза художников и Союза журналистов России, Ассоциации искусствоведов (АИС), доцент Иркутского государственного университета.

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