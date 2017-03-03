На Дальнем Востоке 1,6 млн частных участков могут стать чьим-то гектаром

Владивосток, 3 марта, PrimaMedia.

Массовое выделение дальневосточных гектаров обострило проблему неоформленных земельных участков. Об этом в ходе пресс-конференции в Южно-Сахалинске сообщил журналистам заместитель председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает ИА PrimaMedia. По его словам, сейчас в регионе существует порядка 1,6 млн незарегистрированных, но давно занятых жителями земельных участков, которые могут попасть под раздачу гектаров.

«Некоторые проблемы реализации закона существуют, мы их изучаем. Например, у нас не все права на землю сегодня зарегистрированы. На Дальнем Востоке, если мне не изменяет память, около 1,6 млн участков не поставлены на учет. Люди в разные времена их получали, но на учет не ставили. Получается, что человек себе выбирает участок, на карте у него зеленый цвет, а фактически оказывается, что его участок наехал на территорию, которая до этого уже была выделена на другое лицо», — рассказал Трутнев.

Он добавил, что на этот случай правительство пока устно доводит до всех уполномоченных органов, что они должны не отказать подавшему заявку на гектар, а предложить человеку сдвинуть границы так, чтобы он все-таки этот участок получил.

«А вот в поправках в закон, работа над которыми почти завершилась, там это уже написано как обязательство. То есть власти не будут иметь права отказать. Они обязаны будут предложить другой вариант», — заявил зампред.