На Дальнем Востоке 1,6 млн частных участков могут стать чьим-то гектаром
Юрий Трутнев озвучил проблемы, с которыми сегодня сталкиваются исполнители закона о дальневосточном гектаре.
Юрий Трутнев озвучил проблемы, с которыми сегодня сталкиваются исполнители закона о дальневосточном гектаре.
Владивосток, 3 марта, PrimaMedia.
Массовое выделение дальневосточных гектаров обострило проблему неоформленных земельных участков. Об этом в ходе
«Некоторые проблемы реализации закона существуют, мы их изучаем. Например, у нас не все права на землю сегодня зарегистрированы. На Дальнем Востоке, если мне не изменяет память, около 1,6 млн участков не поставлены на учет. Люди в разные времена их получали, но на учет не ставили. Получается, что человек себе выбирает участок, на карте у него зеленый цвет, а фактически оказывается, что его участок наехал на территорию, которая до этого уже была выделена на другое лицо», — рассказал Трутнев.
Он добавил, что на этот случай правительство пока устно доводит до всех уполномоченных органов, что они должны не отказать подавшему заявку на гектар, а предложить человеку сдвинуть границы так, чтобы он
«А вот в поправках в закон, работа над которыми почти завершилась, там это уже написано как обязательство. То есть власти не будут иметь права отказать. Они обязаны будут предложить другой вариант», — заявил зампред.
Напомним, свыше 2 млн посетителей зашли на сайт «НаДальнийВосток. РФ» только за первые 10 дней с 1 февраля, когда была открыта регистрации дальневосточного гектара для всех граждан РФ. Больше всего запросов к сайту «НаДальнийВосток. РФ» было у