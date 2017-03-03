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03:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Последнее слово сбившей на зебре пару во Владивостоке: я не знаю, как мне жить с этим

Нонна Лепехина раскаялась в том, что совершила и попросила суд, не судить ее строго.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 марта, PrimaMedia.

Последнее слово подсудимой по делу о сбитой насмерть молодой пары, переходившей дорогу во Владивостоке, заслушал сегодня Фрунзенский Районный суд. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia, Нона Лепехина раскаялась в содеянном и попросила суд не судить себя строго.

— Уважаемый суд, уважаемые родственники погибших, я знаю, что вы никогда меня не простите. Я знаю, как вам тяжело. Когда я подбежала к Ксении, у нее еще был пульс, Я попыталась найти пульс у Дмитрия, но ему уже ничего не могло бы помочь. Даже мое медицинское образование, — начала свою речь подсудимая.

Далее она рассказала, как стала просить окружающих позвонить в скорую, но друг посоветовал зайти в машину, так как свидетели ДТП начали вести себя агрессивно.

— Я раскаиваюсь и знаю, что-то, что я совершила — ужасно. Я не знаю, как мне жить с этим дальше. Прошу суд строго меня не судить, — сказала Лепехина.

Приговор будет оглашен сегодня, 3 марта, в 14.00.

Напомним, трагедия произошла в июле прошлого года: ночью возле ТЦ «Алеутский» 19-летняя жительница приморской столицы, находившаяся за рулем автомобиля Toyota Allion, сбила пару — 23-летних Дмитрия Чадова и Ксению Казаченок, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Алеутской улице. Молодой человек скончался от полученных травм на месте происшествия, девушка была доставлена в реанимационное отделение городской больницы с черепно-мозговой травмой, где тоже впоследствии скончалась. Полицейские установили, что стаж вождения девушки-водителя на момент ДТП составлял немногим более месяца. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови виновницы аварии.

Следственной частью следственного управления УМВД России по городу Владивостоку было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Нонна Лепехина признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, однако потерпевшие — родственники погибших молодых людей — возразили, поэтому дело рассматривалось в общем порядке.

Единственное, что Лепехина решила оспорить — сумму исков о возмещении морального вреда, судебных расходов и компенсации трат на погребение, которая превышает 4 млн рублей. На предыдущем заседании суда девушка сказала, что ей не хватит жизни, чтобы выплатить все средства.

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