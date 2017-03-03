Контролировать сброс отходов с судов в Байкал ОНФ попросит Минприроды РФ

Эксперты центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса планируют направить в Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложения об организации дополнительных специальных станций аэрации на берегу Байкала, где суда могли бы утилизировать отходы без нанесения вреда экологии. Об этом 2 марта 2017 года сообщает пресс-служба ОНФ со ссылкой на члена центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы РФ Николая Будуева.

Активисты ОНФ обеспокоены неконтролируемым сбросом жидких отходов с судов в воды Байкала, что наносит непоправимый вред байкальской экосистеме. По мнению общественников, проблема так и не была решена ни на региональном, ни на федеральном уровнях.

По мнению Николая Будуева, несмотря на то, что сброс отходов с судов в Байкал запрещен, фактически такого рода загрязнение продолжается, и, в силу увеличение судопарка озера, его масштабы растут. «Сейчас сточные и нефтесодержащие воды с судов в неочищенном виде сливаются в воды Байкала. При этом данный процесс не контролируется ни со стороны представителей власти, ни со стороны надзорных органов, — сказал он. — Несмотря на наличие специальных станций аэрации на берегу Байкала, их явно недостаточно для того, чтобы переработать все отходы с судов. На данный момент такие станции расположены только в порту Байкал в Иркутской области». По словам депутата, такие станции принимают отходы с судов не бесплатно.

«Для того, чтобы сдать свои нефтесодержащие хозяйственно-бытовые отходы, судовладельцам приходится платить деньги владельцам станций аэрации. Учитывая острую недостаточных таких станций на Байкале, их владельцы фактически являются монополистами. Таким образом в отсутствии конкуренции они могут устанавливать практически любые цены на прием отходов с судов, — резюмировал Николай Будуев. — Кроме того, считаю целесообразным предусмотреть выделение дополнительных средств из байкальской федеральной целевой программы для субсидирования владельцев судов средствами на частичную оплату услуг станций аэрации».