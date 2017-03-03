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04:32 (мск), источник: Baikal-info.ru

Контролировать сброс отходов с судов в Байкал ОНФ попросит Минприроды РФ

ОНФ просит Минприроды РФ взять на контроль сброс отходов с судов в воды Байкала.

Источник: РИА "Новости"

Эксперты центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса планируют направить в Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложения об организации дополнительных специальных станций аэрации на берегу Байкала, где суда могли бы утилизировать отходы без нанесения вреда экологии. Об этом 2 марта 2017 года сообщает пресс-служба ОНФ со ссылкой на члена центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы РФ Николая Будуева.

Активисты ОНФ обеспокоены неконтролируемым сбросом жидких отходов с судов в воды Байкала, что наносит непоправимый вред байкальской экосистеме. По мнению общественников, проблема так и не была решена ни на региональном, ни на федеральном уровнях.

По мнению Николая Будуева, несмотря на то, что сброс отходов с судов в Байкал запрещен, фактически такого рода загрязнение продолжается, и, в силу увеличение судопарка озера, его масштабы растут. «Сейчас сточные и нефтесодержащие воды с судов в неочищенном виде сливаются в воды Байкала. При этом данный процесс не контролируется ни со стороны представителей власти, ни со стороны надзорных органов, — сказал он. — Несмотря на наличие специальных станций аэрации на берегу Байкала, их явно недостаточно для того, чтобы переработать все отходы с судов. На данный момент такие станции расположены только в порту Байкал в Иркутской области». По словам депутата, такие станции принимают отходы с судов не бесплатно.

«Для того, чтобы сдать свои нефтесодержащие хозяйственно-бытовые отходы, судовладельцам приходится платить деньги владельцам станций аэрации. Учитывая острую недостаточных таких станций на Байкале, их владельцы фактически являются монополистами. Таким образом в отсутствии конкуренции они могут устанавливать практически любые цены на прием отходов с судов, — резюмировал Николай Будуев. — Кроме того, считаю целесообразным предусмотреть выделение дополнительных средств из байкальской федеральной целевой программы для субсидирования владельцев судов средствами на частичную оплату услуг станций аэрации».

Напомним, ранее сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов отмечал необходимость анализа эффективности федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 гг.».

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