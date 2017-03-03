Новый год по солнечному календарю встретят в Ангарске

Празднование Навруза — нового года по астрономическому солнечному календарю иранских и тюркских народов состоится 18 марта 2017 года в 11:00 в ДК «Нефтехимик» в Ангарске. Как сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа, на празднике пройдёт выставка национальной кухни, показ национальной одежды, концерт.

В 2009 году Навруз был включён ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Впервые в Ангарском городском округе празднование Навруза на общегородском уровне прошло в 2016 году. Задача праздника — помочь сохранению и развитию культуры и традиций, а также укрепить единство жителей округа и познакомить их с культурой проживающих в нашем городе народов.

Администрация АГО просит представителей всех национальных семей, проживающих на территории округа, сообщить о желании поучаствовать в праздновании в отдел по связям с общественностью по телефонам: (3955) 50−40−33, 50−40−32.