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06:44 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На выходных Красноярск накроет сильный снегопад

Температура воздуха поднимется до +3°C.

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается снежная и прохладная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 3 марта, температура воздуха опустится до -4°C, днем потеплеет до -2°C. Весь день в городе будет идти мокрый снег. Ветер западный с порывами до 4 м/с.

В ночь на субботу, 4 марта, столбики термометров опустятся до -6°C. Ближе к вечеру в город снова вернется весенняя и теплая погода. Температура воздуха будет колебаться от -2 до 0 °C. В первой половине дня синоптики обещают сильный снегопад. Ветер сменит свое направление на северо-западное и будет дуть со скоростью до 5 м/с.

В воскресенье, 5 марта, снегопад временно прекратится. Красноярцев ожидает теплая и солнечная погода. Метеорологи прогнозируют до +1…+3°C в течение всего дня. Ветер стихнет до 2 м/с.

Добавим, что в марте синоптики Красноярского гидрометцентра пообещали горожанам аномально теплую погоду. Средние температуры будут выше нормы на 2−4°C. Более подробный прогноз погоды вы можете посмотреть здесь.

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