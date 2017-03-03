Бывший ректор ИрГАУ объявлен в международный розыск

Как сообщает 2 марта 2017 года медиахолдинг «АС Байкал ТВ» со ссылкой на СУ СКР по Иркутской области, он проходит по одному уголовному делу с предпринимателем Олегом Геевским, бывшим мэром Иркутского района Игорем Наумовым и гендиректором «Восточно-Сибирского геодезического предприятия» Олегом Логашовым. Они, по версии следствия, замешаны в махинациях с земельными участками в Иркутском районе. Геннадия Такаландзе уже задерживали в Москве в августе 2015 года за нарушение подписки о невыезде, но он вновь скрылся.