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06:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

Бывший ректор ИрГАУ объявлен в международный розыск

Бывший ректор Иркутского аграрного университета Геннадий Такаландзе объявлен в международный розыск.

Как сообщает 2 марта 2017 года медиахолдинг «АС Байкал ТВ» со ссылкой на СУ СКР по Иркутской области, он проходит по одному уголовному делу с предпринимателем Олегом Геевским, бывшим мэром Иркутского района Игорем Наумовым и гендиректором «Восточно-Сибирского геодезического предприятия» Олегом Логашовым. Они, по версии следствия, замешаны в махинациях с земельными участками в Иркутском районе. Геннадия Такаландзе уже задерживали в Москве в августе 2015 года за нарушение подписки о невыезде, но он вновь скрылся.

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