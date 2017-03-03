Житель Омской области вклеил выпавшую пломбу суперклеем

Молодой стоматолог из Тары Анастасия Лысакова в интервью местной газете «Тарское Прииртыше» рассказала о необычном случае, который встретился в её практике.

На приём к Анастасии Лысаковой пришёл мужчина из отдалённого села. Во время осмотра выяснилось, что у него выпала пломба, когда-то давно поставленная на переднем резце. Но к доктору сельчанин торопиться не стал — решил проблему своими силами.

Анастасия Лысакова, стоматолог из Тарского района:

— Эта пломбочка выпала, а он жил далеко от Тары и решил: «Не ехать же мне опять пломбу ставить! Это же и время, и деньги. Приклею её на суперклей». Взял и приклеил. Я просто опешила.

К счастью, ничего страшного не произошло. Доктор Лысакова пыталась объяснить пациенту, что так делать нельзя. Но сельчанин по-прежнему остался при своём мнении.

Напомним, что в октябре стоматологи обнаружили в Омске другого необычного пациента: мужчина 10 лет прожил с обломком сверла внутри зуба под коронкой. В этом случае самолечеие было не при чём: сверло забыл в зубе омича некий нерадивый врач.