Житель Омской области вклеил выпавшую пломбу суперклеем
Сельчанин не захотел тратить время и деньги на дорогу в райцентр и на лечение.
Сельчанин не захотел тратить время и деньги на дорогу в райцентр и на лечение.
Молодой стоматолог из Тары Анастасия Лысакова в интервью местной газете «Тарское Прииртыше» рассказала о необычном случае, который встретился в её практике.
На приём к Анастасии Лысаковой пришёл мужчина из отдалённого села. Во время осмотра выяснилось, что у него выпала пломба,
Анастасия Лысакова, стоматолог из Тарского района:
— Эта пломбочка выпала, а он жил далеко от Тары и решил: «Не ехать же мне опять пломбу ставить! Это же и время, и деньги. Приклею её на суперклей». Взял и приклеил. Я просто опешила.
К счастью, ничего страшного не произошло. Доктор Лысакова пыталась объяснить пациенту, что так делать нельзя. Но сельчанин
Напомним, что в октябре стоматологи обнаружили в Омске другого необычного пациента: мужчина 10 лет прожил с обломком сверла внутри зуба под коронкой. В этом случае самолечеие было не при чём: сверло забыл в зубе омича некий нерадивый врач.