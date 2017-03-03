Нависшая угроза: сосульки по-прежнему угрожают жизни и здоровью хабаровчан

А потому горожанам приходится смотреть не только под ноги, но и наверх. Хорошо, если некоторые управляющие компании выставляют «надежный заслон» на пути опасности, которая приходит сверху. Но во многих местах нет даже ленточек. А сосульки есть. И как только начнется очередное потепление, они тут же начнут падать вниз — прямо на головы прохожих.

К первому дню весны коммунальщики города очистили от сосулек скатные кровли 1420 из 2083 домов краевой столицы, но несмотря на это, фотоаппарат корреспондента ИА AmurMedia запечатлел впечатляющие ледяные наросты на крышах домов практически в центре города.