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05:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Нависшая угроза: сосульки по-прежнему угрожают жизни и здоровью хабаровчан

Хабаровск, 3 марта, AmurMedia.

Одно из самых опасных последствий снегопадов и наступившей оттепели — сосульки, усеявшие крыши офисных зданий и жилых домов.

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фотографии
32
фотографии

А потому горожанам приходится смотреть не только под ноги, но и наверх. Хорошо, если некоторые управляющие компании выставляют «надежный заслон» на пути опасности, которая приходит сверху. Но во многих местах нет даже ленточек. А сосульки есть. И как только начнется очередное потепление, они тут же начнут падать вниз — прямо на головы прохожих.

К первому дню весны коммунальщики города очистили от сосулек скатные кровли 1420 из 2083 домов краевой столицы, но несмотря на это, фотоаппарат корреспондента ИА AmurMedia запечатлел впечатляющие ледяные наросты на крышах домов практически в центре города.

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