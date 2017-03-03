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05:46 (мск), источник: ДЕЙТА

Тигры устроили драку в приморском заповеднике

На территории Лазовского заповедника в Приморье подрались два тигра: самцы не поделили территорию, сообщает ИА «Дейта».

«Следы борьбы двух хищников обнаружили сотрудники заповедника в урочище Корпадь возле речки Прямушка. По следам они определили, что подрались два самца. Отпечатки передних лап одного тигра были шириной 11 сантиметров, а другого — 11,5 сантиметра. Также на месте «битвы» обнаружили следы крови. По ним сотрудники заповедника сделали вывод, что хищники пострадали не сильно. Выяснив отношения, тигры после драки разошлись каждый по своему пути», — говорится в сообщении ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского государственного природного заповедника имени Л. Г. Капланова и национального парка «Зов тигра».

По словам научного сотрудника Лазовского заповедника Галины Салькиной, драка тигров — довольно редкое явление. За двадцать с лишним лет наблюдений за полосатыми хищниками она всего три раза сталкивалась с такими случаями.

«Тигры таким образом отстаивают свою территорию проживания. Обычно для этих целей хватает запаховых меток, но изредка возникают прямые конфликты, и тогда хозяин территории в бою подтверждает свое “право на землю”, прогоняя пришельца, Интересно, что побеждает в таких “спорах” не обязательно сильнейший, а именно тот, кто ощущает себя “правым”, “законным” хозяином участка», — пояснила Галина Салькина.

Ранее в районе Корпади на фотоловушках регулярно отмечался взрослый самец. Скорее всего, это именно он защищал в бою свою вотчину и прогнал чужака.

«Борьба за участки обитания у самцов тигров происходит постоянно, и это не столько борьба за пищу, сколько борьба за самок, Молодые самцы взрослеют и пытаются овладеть участком вместе с обитающими на нем самками. При этом по запаховым меткам они чувствуют состояние доминантного самца и в случае его старения или болезни выходят на прямой контакт. Если силы явно неравны, то драка заканчивается быстро, с минимальными ранениями, как было в нашем случае. А если хозяин участка чувствует себя достаточно энергичным, а претендент готов к “общению” с самками, то битва может закончиться и смертью одного из соперников. В нашей истории проигравший самец посвятит ближайшие год — два наращиванию мышц на свободных территориях заповедника или прилегающих охотничьих хозяйств, где нет проблем с копытными животными», — рассказал директор особо охраняемой природной территории (ООПТ), известный специалист по крупным хищниками и копытным Владимир Арамилев.

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