Стал известен автор «Тотального диктанта — 2017»

Текст для «Тотального диктанта» будет состоять из небольших эссе автора, посвященных городам, с которыми связана его жизнь: Перми, Петербургу и Улан-Удэ. Как рассказал сам писатель, сложнее всего ему было написать текст нужного размера, ограничившись 250 словам.

«Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух», — признаётся Леонид Юзефович.

Каждая часть текста — это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

«Тотальный диктант — 2017» во всем мире будут писать 8 апреля в 514 российских и 287 зарубежных городах. Чтобы не произошло подтасовки результатов, города разделят по трем часовым зонам, каждая из которых получит свой отрывок из текста.

Напомним, в 2016 году Омск по итогам «Тотального диктанта» занял четвертое место в мире по числу участников среди 732 городов из 68 стран. В Омске и Омской области работало 86 участков проведения акции.

Русский писатель Леонид Юзефович стал известен после выхода цикла детективов о сыщике Иване Путилине. Дважды лауреат премии «большая книга» за романы «Журавли и карлики» и «Зимняя дорога». За последний роман Юзефович также получил премию «Национальный бестселлер».