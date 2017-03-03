Стал известен автор «Тотального диктанта — 2017»
В этом году участники услышат произведения Леонида Юзефовича.
В этом году участники услышат произведения Леонида Юзефовича.
Текст для «Тотального диктанта» будет состоять из небольших эссе автора, посвященных городам, с которыми связана его жизнь: Перми, Петербургу и
«Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух», — признаётся Леонид Юзефович.
Каждая часть текста — это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь,
«Тотальный диктант — 2017» во всем мире будут писать 8 апреля в 514 российских и 287 зарубежных городах. Чтобы не произошло подтасовки результатов, города разделят по трем часовым зонам, каждая из которых получит свой отрывок из текста.
Напомним, в 2016 году Омск по итогам «Тотального диктанта» занял четвертое место в мире по числу участников среди 732 городов из 68 стран. В Омске и Омской области работало 86 участков проведения акции.
Русский писатель Леонид Юзефович стал известен после выхода цикла детективов о сыщике Иване Путилине. Дважды лауреат премии «большая книга» за романы «Журавли и карлики» и «Зимняя дорога». За последний роман Юзефович также получил премию «Национальный бестселлер».