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06:28 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье разрушается памятник погибшим в ВОВ летчикам

Приморский райцентр Хороль, который некими инвесторами планируется превратить в коммерческо-пассажирский космопорт Земли, медленно ветшает и замерзает, сообщает ИА «Дейта».

Вот уже несколько лет потенциальные инвесторы планируют открыть на территории России новые площадки для покорения космоса и его изучения.

Хороль на генеральной карте кружком означен не всегда, но именно здесь, в небольшом приморском райцентре с конца 80-ых расположен военный аэродром «подскока» советской еще программы многоразовых полетов в космос. Заброшенный ныне аэродром занимает огромную территорию, которая многие годы пустует и ветшает.

Именно его территорию пару лет назад якобы присмотрела для нового частного космопроекта некая международная и частная, разумеется, компания «Национальное космическое агентство», зарегистрированная, естественно, в Москве. Тогда же некоторые приморские СМИ взахлеб расписывали планы — мол, реализацией хорольского космопроекта займутся компании из США, Европы и России, а в Центр вместо пыльных сараев будут входить космопорт, общественно-деловая зона, культурно-развлекательный кластер, и самое главное, — данный проект предусматривает мощную научно-исследовательскую базу и научно-практический центр подготовки космонавтов, в том числе и туристов. Данный проект должен был лечь в основу налаживания международной кооперации и ведения научных разработок, оказать мощный толчок развитию в России направления частной космонавтики, без которой ни РФ, ни Приморье, ни сам Хороль не мыслят дальнейшее широкое освоение космоса года так с 2020-ого.

На днях корреспонденты ИА «Дейта» побывали в Хороле, где никто из селян — будущих и потенциальных сотрудников и работников международного космического предприятия — понятия не имеет о грядущем строительстве космопорта: от пенсии до пенсии дотянуть бы.

Даже в центре села сегодня зияют глазницы обломанных оконных проемов, брошенных людьми в последние годы жилых зданий. В детском городском клубе на месте бывшего хорольского ДОФ, украшенном ныне устрашающей аббревиатурой ДООЦ — детский оздоровительно-образовательный центр — жуткая стужа. И напрочь еще с прошлого года, как жалуются хорольцы, в клубе вымерзли все туалеты, а редким по причине бодрящего морозца в здании деткам в центре теперь почти не до танцев и стоклеточных шашек.

Обижает селян и равнодушие районной власти к разрушающемуся памятнику летчикам, погибшим в ВОВ. Над подкрашенной стелой гордо парит бомбардировщик с обломанными пропеллерами винтов — неужто трудно принести стремянку и подправить облик боевого самолета Великой Отечественной?

Впрочем, чего оглядываться вокруг на проблемы села и селян — о космопорте думать надо….

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