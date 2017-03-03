Новосибирцам предложили самим выбрать места для благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии.

Жителей Новосибирска приглашают принять участие в интернет-опросе о выборе территорий для благоустройства в 2017 году. Опрос пройдет с 2 по 15 марта на странице Муниципального портала города Новосибирска. Для участия в опросе нужно зарегистрироваться на портале. Итоги голосования станут известны 17 марта.

Так, новосибирцы могут предложить свой вариант общественной территории, которая имеет общегородское значение (центральная улица, площадь, набережная) и может служить местом проведения крупных городских мероприятий.