Новосибирцам предложили самим выбрать места для благоустройства
Жители Новосибирца могут выбрать улицу, площадь или набережную, которую благоустроят в 2017 году, сообщает
Жители Новосибирца могут выбрать улицу, площадь или набережную, которую благоустроят в 2017 году, сообщает
Новосибирцам предложили самим выбрать места для благоустройства, сообщает
Жителей Новосибирска приглашают принять участие в
Так, новосибирцы могут предложить свой вариант общественной территории, которая имеет общегородское значение (центральная улица, площадь, набережная) и может служить местом проведения крупных городских мероприятий.