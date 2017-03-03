На шести станциях Филевской линии метро установят лифты
Капитальный ремонт ветки начался в прошлом году.
Капитальный ремонт ветки начался в прошлом году.
Лифты появятся на шести станциях Филевской линии, на которой сейчас проходит масштабная реконструкция. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой первого замначальника дирекции инфраструктуры Московского метрополитена Романа Цуканова.
По два лифта планируется установить на «Студенченской», «Кутузовской» и «Филях» — станциях с двумя платформами. На «Филевском парке», «Кунцевской» и «Пионерской», где платформа одна, появится по одному лифту.
Пока частично перекрыты для пассажиров, едущих из центра, станции «Студенческая», «Фили» и «Пионерская». Работы на других участках линии проведут до конца 2017 года. Платформы закрываются в шахматном порядке во избежание коллапса.
В ходе ремонта планируется заменить инженерные коммуникации и сделать станции удобнее для пассажиров.