К пропуску паводковых вод готовится ВСЖД

На
«До 30 апреля все наши объекты будут полностью готовы. В общей сложности нам предстоит подготовить более 5 тыс. сооружений», — отмечает начальник
Водоборьба на железной дороге — одна из важнейших задач по обеспечению безопасности движения поездов в
Сейчас на железной дороге формируют противоразмывные поезда, которых в этому году в круглосуточном режиме будет работать 12: в Нижнеудинске, Черемхове, Култуке, Мысовой, Дивизионной, Гусином озере,
Противоразмывный поезд представляет платформы с путевым щебнем, скальником, шпалами, трубами, досками и инструментом. В случае подтопления железнодорожной насыпи оперативный персонал, приписанный к спецсоставу, займётся восстановлением поврежденных участков пути и обеспечением безопасного пропуска поездов в максимально короткие сроки.
При наступлении неблагоприятных погодных условий на потенциально опасных участках железнодорожного пути организуют дополнительные обходы и объезды, установят дежурные посты наблюдений с организацией средств связи и освещения.