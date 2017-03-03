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06:18 (мск), источник: Baikal-info.ru

К пропуску паводковых вод готовится ВСЖД

Восточно-Сибирская магистраль начала подготовку к пропуску паводковых вод.

На Восточно-Сибирской железной дороге идёт масштабная подготовка к пропуску паводковых и ливневых вод. Как сообщает 2 марта 2017 года пресс-служба ВСЖД, специалисты инженерных сооружений Восточно-Сибирской дистанции вскрывают и очищают от снега все искусственные сооружения, чтобы не допустить подмыва и проникновения воды в железнодорожную насыпь. Помимо этого идёт распиловке льда у опор крупных железнодорожных мостов.

«До 30 апреля все наши объекты будут полностью готовы. В общей сложности нам предстоит подготовить более 5 тыс. сооружений», — отмечает начальник Восточно-Сибирской дистанции инженерных сооружений Алексей Аухадеев.

Водоборьба на железной дороге — одна из важнейших задач по обеспечению безопасности движения поездов в весенне-летний период. Обширное таяние снега представляет серьезную угрозу для обеспечения бесперебойного движения поездов.

Сейчас на железной дороге формируют противоразмывные поезда, которых в этому году в круглосуточном режиме будет работать 12: в Нижнеудинске, Черемхове, Култуке, Мысовой, Дивизионной, Гусином озере, Коршунихе-Ангарской, Лене, Северобайкальске, Новом Уояне, Куанде и Новой Чаре.

Противоразмывный поезд представляет платформы с путевым щебнем, скальником, шпалами, трубами, досками и инструментом. В случае подтопления железнодорожной насыпи оперативный персонал, приписанный к спецсоставу, займётся восстановлением поврежденных участков пути и обеспечением безопасного пропуска поездов в максимально короткие сроки.

При наступлении неблагоприятных погодных условий на потенциально опасных участках железнодорожного пути организуют дополнительные обходы и объезды, установят дежурные посты наблюдений с организацией средств связи и освещения.

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