Очередной циклон надвигается на Хабаровский край с севера
На выходных ожидается ухудшение погодных условий.
На выходных ожидается ухудшение погодных условий.
Хабаровск, 3 марта, AmurMedia.
Ухудшение погодных условий ожидается на территории северных районов Хабаровского края. По информации Дальневосточного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом циклона в Охотское море
Наиболее неблагоприятные метеоусловия прогнозируется в части северных районов (Николаевский, Ульчский,
По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, связи с прогнозируемыми погодными условиями возможно возникновение происшествий: нарушение работы на объектах энергоснабжения, отключение источников энергоснабжения, на всей протяженности ЛЭП и линиях связи возможны аварийные ситуации, связанные с налипанием мокрого снега на проводах, перехлестом, обрывом проводов; нарушение в работе объектов ЖКХ; имеется вероятность нарушения транспортного сообщения, ограничение в работе авиасообщения.
Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает всем жителям Хабаровского края о необходимости соблюдения мер личной безопасности.