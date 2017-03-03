Очередной циклон надвигается на Хабаровский край с севера

Хабаровск, 3 марта, AmurMedia.

Ухудшение погодных условий ожидается на территории северных районов Хабаровского края. По информации Дальневосточного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом циклона в Охотское море 4—5 марта 2017 года в центральных и северных районах Хабаровского края ожидается ухудшение погодных условий, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Наиболее неблагоприятные метеоусловия прогнозируется в части северных районов (Николаевский, Ульчский, Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский) и побережье, где ожидается сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 15−20 м/с, на побережье Охотского моря порывы могут достигать до 21−26 м/с.

По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, связи с прогнозируемыми погодными условиями возможно возникновение происшествий: нарушение работы на объектах энергоснабжения, отключение источников энергоснабжения, на всей протяженности ЛЭП и линиях связи возможны аварийные ситуации, связанные с налипанием мокрого снега на проводах, перехлестом, обрывом проводов; нарушение в работе объектов ЖКХ; имеется вероятность нарушения транспортного сообщения, ограничение в работе авиасообщения.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает всем жителям Хабаровского края о необходимости соблюдения мер личной безопасности.